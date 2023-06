Las temperaturas estarán este martes en Atienza entre 17°C y 30°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias, el viento será moderado con una velocidad de 21 km/h y de dirección nordeste

Todavía más calor este martes en Guadalajara que está en ALERTA por ALTAS TEMPERATURAS

La temperatura mínima será este martes en Guadalajara de 20°C y la máxima de 37ºC. el cielo estará cubierto de nubes, el viento será flojo de unos 13 km/h y dirección nordeste

martes 27 de junio de 2023 , 06:52h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes, en Castilla-La Mancha, cielos con intervalos de nubes altas en toda la Comunidad, excepto en el cuadrante suroeste, donde se esperan cielos poco nubosos o despejados.



Intervalos de nubosidad de evolución diurna en toda la mitad oriental, que serán más abundantes en las áreas de sierra y montaña, donde será probable algún chubasco tormentoso disperso por la tarde. No se descarta alguna tormenta aislada en el resto del territorio también por la tarde.



Las temperaturas en general seguirán con pocos cambios, con nocturnas que superarán los 20 grados y máximas que rebasarán los 37 en buena parte de la mitad occidental junto con La Mancha, alcanzando incluso los 40 grados en los valles del Tajo y del Guadiana. Vientos flojos variables con algunos intervalos más fuertes por la tarde asociados a las tormentas.



Las temperaturas oscilarán entre los 23 y 37ºC en Albacete, entre 23 y 40ºC en Ciudad Real, entre 20 y 36ºC en Cuenca, entre 20 y 37ºC en Guadalajara y entre 21 y 40ºC en Toledo.



La primera ola de calor del verano continúa este martes, 27 de junio, con 23 provincias en riesgo (amarillo) o riesgo importante (naranja) y temperaturas máximas de 43ºC, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, Cádiz, Córdoba, Sevilla, Jaén, Ciudad Real, Toledo, Badajoz y Madrid estarán en alerta naranja, al igual que Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, que activará el aviso naranja por calor también en Lanzarote y Fuerteventura.



Las elevadas temperaturas también provocarán alerta amarilla en La Gomera y Tenerife, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, mientras en la Península tendrán el mismo aviso Granada, Huelva, Málaga, Huesca, Salamanca, Ávila, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Cáceres y Valencia. Además, el calor pondrá en riesgo a Girona y Lleida, ambas también con avisos amarillos por lluvias y tormentas.



Así, se prevé una jornada con temperaturas en aumento en Canarias, de forma más acusada en el interior, mientras se superarán los 34-36ºC en gran parte del interior de la mitad sur peninsular, valle del Ebro y Canarias, e incluso los 38-40 en los valles del suroeste peninsular. Sevilla y Córdoba serán las capitales que alcanzarán las mayores máximas, con 42 y 43ºC, respectivamente. Las mínimas no bajarán de 22-24ºC en el área mediterránea y cuadrante suroeste.



PREDOMINARÁN LOS CIELOS POCO NUBOSOS



Los cielos poco nubosos y sin precipitaciones predominarán en gran parte del país, si bien estará nuboso en el Cantábrico, con alguna lluvia débil en la primera mitad del día.



Asimismo, habrá nubes de evolución en montaña del norte, centro y este peninsulares, con algunos chubascos y tormentas dispersos, más probables en la Ibérica, sistema Central oriental y Pirineos, y que podrían ser localmente fuertes en el Pirineo oriental, no descartándose alguna tormenta seca aislada en zonas aledañas.



En Canarias también se esperan cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, mientras habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla en zonas de interior del extremo norte peninsular y nieblas costeras en Melilla, y Calima que se irá extendiendo de este a oeste del archipiélago canario.



El viento, por su parte, se prevé de levante en el Estrecho y Alborán, del norte y nordeste en el Cantábrico; litorales del sureste peninsular y en Galicia, con intervalos de fuerte en el litoral gallego.



Igualmente, la AEMET ha detallado que serán de tramontana en Ampurdán y cierzo en el Ebro, así como de componentes norte y oeste en Canarias, predominando la componente oeste en el sur de la cuenca atlántica.