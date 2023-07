La temperatura mínima será este lunes en Atienza de 16°C y la máxima podría alcanzar los 33°C, el cielo estará parcialmente nuboso, el viento será flojo de unos 15 km/h y dirección nordeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Guadalajara despide este lunes el mes de julio en ALERTA por ALTAS TEMPERATURAS con 20ºC de mínima y 37ºC de máxima

La temperatura mínima será este lunes en Guadalajara de 20°C y la máxima de 37ºC. El viento será flojo de unos 16 km/h y de dirección nordeste

lunes 31 de julio de 2023 , 07:17h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes, en Castilla-La Mancha, cielos despejados con intervalos de nubes bajas en el sureste al principio del día, sin descartar alguna bruma dispersa asociada, y con alguna nubosidad de evolución en el extremo oriental, donde no se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional.



Las temperaturas experimentarán cambios ligeros, con máximas que superarán los 36 grados en gran parte de la Comunidad Autónoma y, de forma ocasional, los 38 en la Mancha y valles del Tajo y Guadiana.



Los vientos soplarán flojos variables con predominio de la componente oeste en las horas centrales del día.



Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 39ºC en Albacete, entre 24 y 38ºC en Ciudad Real, entre 17 y 36ºC en Cuenca, entre 20 y 37ºC en Guadalajara y entre 23 y 38ºC en Toledo.



Julio se despide con media España rozando los 40 grados.-



El mes de julio termina este lunes con 20 provincias de nueve comunidades autónomas en riesgo (amarillo) por altas temperaturas, con máximas de hasta 40 grados, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



El calor pondrá en alerta amarilla a Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Huesca, Zaragoza, Ávila, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lleida, Tarr



En las provincias del archipiélago canario, serán Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, las islas en aviso amarillo por las elevadas temperaturas, mientras el oleaje activará el mismo nivel de alerta en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.



En general, este lunes las temperaturas máximas aumentarán en Canarias y en el tercio norte de la Península y descenderán en el sudeste, al tiempo que las mínimas bajarán en el nordeste.



En este contexto, se espera superar los 34-36 grados en el interior de la mitad sur peninsular y en zonas de Canarias, incluso los 38-40 grados en el Guadalquivir, mientras no se bajará de 24-26 grados en litorales de la Comunidad Valenciana y en puntos de Andalucía.



En gran parte del país predominarán cielos poco nubosos, si bien se formará nubosidad de evolución en el tercio oriental interior, con probabilidad de chubascos en el Pirineo oriental, sin descartarlos de forma dispersa en otras zonas interiores de Cataluña, interior de Valencia y en la Ibérica oriental.



También se prevén nubes bajas matinales en el área mediterránea oriental, sin descartar precipitaciones aisladas en el sur de Valencia, norte de Alicante y oeste de Baleares. Asimismo, en el Cantábrico podrían darse intervalos de nubes bajas dispersas, y en el oeste de Galicia tenderá a nublarse al final, con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles en el noroeste de Galicia al final del día.



En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve y nubosidad media y alta en las islas occidentales. También hay probabilidad de calimas altas en el archipiélago y en Melilla, y no se descartan nieblas matinales dispersas en zonas interiores de Galicia, este de la meseta Sur y Cádiz, así como nieblas costeras en el litoral de la Andalucía mediterránea.



Los vientos, por su parte, serán de componente oeste en la vertiente atlántica, área del Estrecho y medio Ebro, y predominará la componente este en el área mediterránea. Igualmente, se esperan alisios en Canarias, con rachas muy fuertes en los canales entre islas.



Comienza así una semana "de contrastes" en la que los primeros días serán muy cálidos, sobre todo en el este peninsular y Baleares, y a partir del jueves, con la llegada de una masa de aire frío para la época, tendrán lugar tres días con temperaturas inusualmente bajas para agosto en el norte y este peninsular, según ha precisado la AEMET.