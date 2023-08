Las temperaturas estarán este martes en Atienza entre 17°C y 32°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será moderado con una velocidad de 24 km/h y de dirección suroeste

Cielos soleados con 19ºC de mínima y 36ºC de máxima este martes, Día dela Virgen de la Asunción, en Guadalajara

La temperatura mínima será este martes en Guadalajara de 19°C y la máxima de 36ºC. El viento será flojo de unos 19 km/h y dirección suroeste

martes 15 de agosto de 2023 , 07:45h

Guadalajara, tras un lunes donde los cielos se alternaron entre despejados y parcialmente nublados, anticipa un martes 15 de agosto en el que las nubes serán escasas y las temperaturas alcanzarán valores ideales para el verano.



Las temperaturas se moverán entre los 19ºC durante las primeras horas del día y ascenderán hasta los 36ºC en los momentos de mayor calor. Aunque la sensación térmica se alineará con estos valores, se aconseja a los residentes y visitantes tomar medidas para protegerse de los rayos UV, especialmente durante las horas pico.



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, en Albacete predominio de cielos despejados, con algún intervalo de nubes bajas en el extremo oriental al principio que podrían ir acompañadas de alguna bruma dispersa, y con nubes de evolución en las sierras de Segura y Alcaraz, donde no se descarta algún chubasco disperso o tormenta ocasional por la tarde. En el resto de la región se esperan cielos poco nubosos o despejados con abundante nubosidad alta por la tarde.



Las temperaturas continuarán con pocos cambios, predominando los descensos en las mínimas del nordeste, y los vientos soplarán flojos de componente sur y suroeste.



Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 38ºC en Albacete, entre 20 y 38ºC en Ciudad Real, entre 17 y 36ºC en Cuenca, entre 19 y 36ºC en Guadalajara y entre 20 y 38ºC en Toledo.



Una docena de provincias tendrá este martes, 15 de agosto, riesgo por temperaturas máximas altas de 36 a 39 grados centígrados.-



En concreto, el riesgo por calor afectará a Jaén, Granada y Córdoba, que alcanzarán 39ºC; a Málaga y Madrid, que llegarán a 38ºC, así como a Mallorca, Gerona, Zaragoza, Albacete, Cuenca que oscilarán entre los 35 y los 37ºC. Además, la AEMET destaca que las temperaturas nocturnas también serán muy altas en Mallorca.



Por su parte, Canarias, que aún está bajo los efectos de la ola de calor, tendrán también activo aviso amarillo (riesgo) por altas temperaturas en Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Estas provincias, junto a La Palma, también mantendrán activado el aviso por fenómenos costeros, ya que soplará viento de norte o nordeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) en la costa sureste de Tenerife, oeste y sureste de Gran Canaria, principalmente mar adentro.



En general, las temperaturas serán significativamente altas este martes tanto en los dos archipiélagos como en Andalucía, el centro y el nordeste peninsular y el viento fuerte afectará a Canarias.



En buena parte del país predominarán cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. No obstante, se esperan intervalos nubosos aumentando a nuboso en el norte de Galicia y Cantábrico, con probabilidad de lluvias débiles dispersas, más probables en el litoral cantábrico occidental.



También habrá intervalos de nubes bajas matinales en zonas aledañas al sur, así como en áreas mediterráneas, Estrecho y litorales de Alborán.



Por la tarde se esperan intervalos de nubes de evolución en el cuadrante nordeste peninsular y, de forma más dispersa, en interiores del resto del tercio este, con probabilidad de tormentas, en general secas, pero que podrían ir acompañadas de algún chubasco aislado ocasional en montaña.



En Canarias predominarán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas al norte de las islas de mayor relieve y alguna nubosidad de evolución en cumbres.



La AEMET señala también la probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales dispersos en el interior de Galicia, Cantábrico y de levante, que podrían ser persistentes en la Mariña de Lugo y no descarta que haya clima en Canarias, en el sureste peninsular y en la ciudad autónoma de Melilla.



Las temperaturas subirán en el oeste de Galicia, descenderán en Canarias y en el interior del área cantábrica y las mínimas descenderán en Galicia, Menorca y Canarias, mientras que ascenderán en el resto.



Finalmente, los vientos alisios soplarán en Canarias con intervalos de fuerte. En Galicia predominará el viento de norte; en el área mediterránea soplarán del este; del oeste en la vertiente atlántica y del nordeste en la Cantábrica.