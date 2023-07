Bruselas investiga a Microsoft por imponer 'Teams' a los usuarios de Office

domingo 30 de julio de 2023

La Comisión Europea ha anunciado este jueves el inicio de una investigación formal para determinar si el gigante informático Microsoft violó las reglas de competencia en la Unión Europea al vincular su aplicación para videollamadas 'Teams' con la instalación del software Office, una situación que denunció su competidor 'Slack' denunció en julio de 2020 ante Bruselas.



La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Competencia, Margrethe Vestager, ha apuntado la importancia de garantizar que el sector "se mantenga competitivo" y que las empresas "sean libres para elegir los productos que mejor cumplen sus necesidades" ahora que herramientas de comunicación como 'Teams' se han vuelto "indispensables" en la actividad empresarial.



Bruselas teme que la compañía estadounidense esté abusando de su posición en el mercado y restringiendo la competencia de otros proveedores de servicios de comunicación y colaboración en la nube disponibles en el espacio económico europeo.



En particular, los servicios comunitarios quieren investigar si Microsoft concede una "ventaja" competitiva de distribución a 'Teams' al no dar a los clientes la posibilidad de incluir o no el acceso a ese producto cuando se suscriben a los paquetes de Office 365 o Microsoft 365.



También quieren aclarar si con esta práctica puede haber limitado la interoperabilidad entre sus productos 'suites' y otras ofertas de la competencia, ya que ello se traduciría en obstáculos anticompetitivos que impedirían a sus clientes optar por proveedores de otras herramientas similares.



Bruselas ha informado ya a la propia compañía y a las autoridades de competencia de los Estados miembro de la apertura de la investigación en profundidad pero no tiene un plazo legal predeterminado para concluir el expediente y tomar una decisión.