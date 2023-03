Núñez anuncia una visita a Bruselas para trasladar a las instituciones europeas su posición en materia agrícola

Apuesta por modernizar, invertir y creer en el campo es una pieza fundamental para sostener la economía y relanzar la creación de empleo en Castilla-La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 20 de marzo de 2023 , 19:55h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que viajará a Bruselas la semana del 17 de abril para mantener distintas reuniones para abordar cuestiones relacionadas con la Política Agraria Común (PAC) y con el campo castellanomanchego con el objetivo de trasladar en las instituciones europeas que habrá un cambio de Gobierno en la región, que tendrá una posición clara en defensa de la agricultura.



Así lo ha indicado Núñez durante la clausura del ‘Foro de Soluciones’ de agricultura y agua, celebrado este lunes en Las Pedroñeras (Cuenca), donde ha señalado que en este viaje institucional reclamará agilidad en la tramitación de la PAC, una simplificación de las exigencias de los eco-regímenes, la simplificación en el tratamiento de los expedientes y a rechazar la rebaja prevista en la PAC.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha destacado que el 15 por ciento del PIB regional está relacionado con la agricultura. Por ello, ha dicho que “creemos que modernizar, invertir y creer en el campo es una pieza fundamental para sostener la economía y relanzar la creación de empleo en Castilla-La Mancha”.



Núñez ha recordado que la alta inflación ha disparado los precios de la luz, de los carburantes, de los piensos y de los combustibles, por lo que la realidad es que los agricultores están “trabajando a pérdidas”.



El presidente regional del PP ha destacado las medidas que pondrá en marcha a partir de mayo al frente del Gobierno autonómico, como son la bajada de impuestos, deflactando el IRPF autonómico, ampliando las bonificaciones en la Renta y devolviendo 480 millones de euros de los más de mil millones recaudados por la alta inflación por el Gobierno de Page al bolsillo de los ciudadanos. Además, simplificar la burocracia y conectar las ayudas europeas directamente con los agricultores y ganaderos.



Igualmente, Núñez ha avanzado un Plan de Choque para ayudar a los agricultores que, como consecuencia de la alta inflación, no llegan a final de mes, con ayudas directas. Además de la puesta en marcha de la campaña de comercialización de los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha “más ambiciosa de la historia de la región”



Núñez también apuesta por simplificar la incorporación de los jóvenes al campo, con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y con la reducción a la mitad del impuesto de actos jurídicos documentados y el de transmisiones patrimoniales, para que cuando un hijo reciba una explotación agrícola o ganadera “no tenga que volver a pagar lo que su padre lleva pagando toda la vida”.



El líder del PP regional ha avanzado una ayuda directa para aquellos jubilados que quieren dejar una explotación a un joven con un pago directo para favorecerlo y otra ayuda para las mujeres del campo.



Además, ha incidido en un programa de captación de fondos europeos para apostar por las indicaciones geográficas protegidas, las denominaciones de origen y los productos de calidad diferenciada, que está trabajando junto al candidato del PP a la Presidencia del Principado de Asturias, Diego Canga, para multiplicar por 10 la capacidad de acceso a las ayudas europeas.



Núñez también ha incidido en que declara plaga de conejo de monte en cuanto llegue al Gobierno regional con el objetivo de ayudar a los agricultores a paliar las pérdidas y a acabar con esta plaga “que se come la siembra y arruina al campo”.



Por último, el presidente del PP-CLM ha lamentado que el PSOE criminalice la agricultura, porque las tesis ecologistas se imponen frente a las tesis de los agricultores para convertirlos en “sospechosos, y cuando no en delincuentes”, ya que se les persigue y se les dificulta el trabajo.



AGUA



De otro lado, Núñez ha lamentado la última declaración de Page en relación al agua, cuando afirmó que “lo que hacía la Comisión del Trasvase del Tajo no era explotación, era casi violación”. “Con la Ley del ‘sólo sí es sí’ y el con el Caso del ‘Tito Berni’ estas declaraciones son inmorales”.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha recordado que, si se habla de agua, la única medida realmente efectiva y que no se pudo llegar a poner en marcha fue el Plan Hidrológico Nacional, que, en palabras del expresidente socialista de la Junta, José Bono, era “el mejor acuerdo que podíamos alcanzar”, pero “llegó Zapatero y la ministra Narbona y lo derogaron”, a pesar de ser el único plan aprobado con acuerdo de todas las Comunidades Autónomas.



Igualmente, ha señalado que al inicio de la legislatura propuso a Page la creación de la Mesa Regional por el Agua, que culminó con un pacto firmado por 43 entidades de la Comunidad Autónoma tras 15 meses de negociación. “El drama es que el Gobierno de Page, desde que firmamos el pacto el 9 de diciembre de 2020, no ha sido capaz de entregárselo a Sánchez en La Moncloa”.



“Yo si se lo he entregado a Alberto Núñez Feijóo”, ha dicho, al tiempo que ha afirmado que el presidente del PP ya ha dejado clara su postura en esta materia, que pasa por un Plan Hidrológico Nacional, la prioridad de la cuenca cedente y racionar los usos en destino.



Núñez ha pedido dejar de ver el agua como un elemento bélico y pasar a verlo como un elemento de riqueza y de crecimiento. Así, ha apostado por un Plan Regional de Regadíos, generando las infraestructuras necesarias para mejorar el campo y la regularización de los pozos prioritarios.



“Hay que decidir si queremos seguir con las mismas políticas en materia agraria o queremos cambiarlas para que cambien los resultados”, ha asegurado.



CUMBRE PSOE PAGE-PSOE SÁNCHEZ



De otro lado, Núñez se ha referido al encuentro entre el vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en Cuenca. “Una cumbre entre el enviado por Page y el enviado por Sánchez”.



El titular del encuentro para el PSOE, según ha destacado, es que “a Castilla-La Mancha le va muy bien con el Gobierno de Sánchez”, por lo que se “deduce” que a Page “le va bien con Sánchez al frente del Gobierno”.



En este sentido, ha lamentado que Page no acudiera al Comité Federal del PSOE para decirle a Sánchez lo que luego traslada a los medios de comunicación. “No fue porque Page nunca dice nada a Sánchez, lanza un titular, pero cuando tiene que ir a Ferraz a hablar con Sánchez no va”.



“Ya están las cosas claras”, ha aseverado Núñez, por lo que ahora “hay que decidir”, porque el PSOE “ya ha elegido socio, Page va a las elecciones con Sánchez”. “Yo ofrezco ir a las elecciones de la mano de Alberto Núñez Feijóo, de Isabel Díaz Ayuso y de Juanma Moreno”, ha concluido.