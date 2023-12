Microsoft y la ONU crean una plataforma para medir con IA las emisiones mundiales de carbono

viernes 01 de diciembre de 2023 , 19:23h

Microsoft y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc) han suscrito un acuerdo de colaboración, coincidiendo con la cumbre del clima COP28, que permitirá a esta entidad de la ONU crear una nueva plataforma de IA y un centro mundial de datos sobre el clima, para medir y analizar el progreso mundial en la reducción de emisiones.



Esto simplificará de manera notable el proceso para validar y analizar los datos climáticos presentados por las 196 firmantes del Acuerdo de París, según informa Microsoft en un comunicado.



"El mundo debe actuar con mayor rapidez para reducir las emisiones de carbono. En pocas palabras, no se puede arreglar lo que no se puede medir. Estas nuevas herramientas de IA y datos permitirán a los países que firmaron el Acuerdo de París medir sus emisiones mejor de lo que lo estaban haciendo hasta ahora", afirmó Brad Smith, presidente de la tecnológica estadounidense.



"El Acuerdo de París proporciona el marco para que todas las naciones del mundo reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar la limitación del calentamiento global a 1,5º C", declaró Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Cmnucc. "El cambio climático es una emergencia global que va más allá de las fronteras. Para mitigar este problema y adaptarse a las nuevas soluciones, se requerirá de la tecnología más avanzada. Por ello, se precisa de la colaboración de socios de confianza para que desarrollen las herramientas necesarias para su aplicación. En este contexto, estamos encantados de trabajar con Microsoft ", concluye Stiell.



MENOS TIEMPO

En la actualidad, el proceso de incorporación y análisis de los datos sobre el carbono requiere mucho tiempo y a menudo se realiza con métodos manuales. En virtud de este acuerdo, Microsoft creará una nueva plataforma para dar soporte digital al Marco de Transparencia Mejorada de la Cmnucc. Esta plataforma permitirá realizar un análisis avanzado de datos climáticos mundiales gracias a la creación de un nuevo centro donde se alojarán estos datos y con la puesta en marcha de una herramienta de análisis de datos impulsada por Inteligencia Artificial (IA).