La alcaldesa de Guadalajara recibe a Marta Martínez, nadadora alcarreña con Síndrome de Down y la pone como ejemplo de superación

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 26 de julio de 2023 , 16:51h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La alcaldesa, Ana Guarinos, y el concejal de Deportes, Armengol Engonga, han recibido en el Ayuntamiento de Guadalajara a Marta Martínez, nadadora alcarreña, campeona de España y de Europa en diversas ocasiones en la disciplina de braza para personas con Síndrome de Down, que sigue obteniendo medallas, batiendo récords y llevando al pódium a Guadalajara allá por donde va.



Guarinos ha felicitado a la deportista por los logros obtenidos a lo largo de su carrera deportiva, así como por su disciplina, sacrificio, esfuerzo y permanente afán de superación, animándola a seguir practicando deporte y a seguir consiguiendo logros, como lo ha venido haciendo hasta ahora.



También le ha querido dar las gracias por llevar el nombre de Guadalajara y lucirlo con orgullo allá donde va, y por hacernos sentir a los guadalajareños muy orgullosos de ella y de quienes, pese a tener capacidades diferentes, nos dan lecciones todos los días de tener un gran valor.



La alcaldesa ha felicitado a Marta por los logros obtenidos a lo largo de todos los años que lleva compitiendo, y ha animado a la deportista alcarreña a seguir batiendo sus propios récords competición tras competición, y a seguir superándose día a día, demostrándonos a todas las personas que las capacidades diferentes no impiden alcanzar la meta y que valores como el sacrificio, el esfuerzo y la disciplina son imprescindibles para alcanzar los objetivos que una persona se propone en la vida.



Guarinos ha recordado que Marta, además de ser una campeona, trabaja en una notaría y entrena a diario para sus competiciones de natación.



Los resultados de Marta son los siguientes: Global games en vichy 3 y medalla de bronce en 200 libre; 5 en 50 braza; 5 en 100 braza; 7 en 50 libre; 9 en 200 braza; 7 medallas de oro en el campeonato de España en Torrevieja en el mes de marzo; Con dos récord de España en 50 y 100 braza.



CURRICULUM DEPORTIVO



2023:

22-07-2022 VIRTUS Global Games Vichy 2023 (Campeonato del Mundo)

Bronce en 200 libre

5º en 50 braza

5º en 100 braza

7º en 50 libre

9º en 200 braza

9-03-2023 Campeonato de España

Campeona de España en 50 braza con récord de España

Campeona de España en 100 braza con récord de España

Campeona de España en 200 braza

Campeona de España en 200 estilos

Campeona de España en el relevo 4x100 libre con récord de España en s14

Campeona de España en el relevo 4x50 libre con récord de España en s14

Campeona de España en el relevo 4x50 estilos con récord de España en s14







2022:

22-07-2022 INAS Campeonato del Europa

Oro y récord del mundo en 50 braza

Oro en 4x100 libre mixtos

Plata y récord de España en 200 braza

Plata y récord de España en 100 braza

Plata en 200 libre

7-03-2022 Campeonato de España

Campeona de España en 50 braza

Campeona de España en 100 braza

Campeona de España en 200 braza

Campeona de España en 200 estilos

Campeona de España en el relevo 4x100 libre con récord de España en s14

Campeona de España en el relevo 4x50 libre con récord de España en s14

Campeona de España en el relevo 4x50 estilos con récord de España en s14



2021:

10-12-2021 INAS Campeonato del Mundo

Oro y récord de España en 50 braza

Oro y récord de España en 4x100 estilos mixtos

Oro en 4x100 libre mixto

Plata y récord de España en 200 braza

Plata y récord de España en 100 braza











Bronce en 50 libre

Bronce en 100 libre

Bronce en 200 libre

12-10-2021 Open internacional de Ferrara Italia

Plata en 100 braza y récord de Esapaña

Bronce en 50 libre

Bronce en 100 libre

4º en 50 mariposa

5º en 50 braza

23-04-2021 Campeonato de España

Campeona de España en 50 braza con récord de España en s15(síndrome de Down)

Campeona de España en 100 braza con récord de España en s15(síndrome de Down)

Campeona de España en 50 libre en s15(síndrome de Down)

Campeona de España en el relevo 4x100 libre con récord de España en s14

Campeona de España en el relevo 4x50 libre con récord de España en s14

Campeona de España en el relevo 4x50 estilos con récord de España en s14

Plata en 100 libre s15 (síndrome de Down)



2020

Campeonato de España

Campeona de España en 50 braza con récord de España en s15(síndrome de Down)

Campeona de España en 100 braza con récord de España en s15(síndrome de Down)

Campeona de España en 200 braza con récord de España en s15(síndrome de Down)

Plata en 100 libre s15(síndrome de Down)

Plata en 50 libre s15(síndrome de Down)







2019:

13-10-2019 INAS Global Games Brisbane 2019 (Campeonato del Mundo)

Bronce en 100m braza con récord de España en s15(síndrome de Down)

Cuarta en 50m braza categoría s15 (síndrome de Down)

Cuarta en 200m braza categoría s15 (síndrome de Down)

Cuarta en 50m libre categoría s15 (síndrome de Down)

Octava en 50m mariposa categoría s15 (síndrome de Down)

7-03-2019 Campeonato de España

Campeona de España en 50 braza con récord de España en s15(síndrome de Down)

Campeona de España en 100 braza con récord de España en s15(síndrome de Down)

Campeona de España en 200 braza con récord de España en s15(síndrome de Down)

Campeona de España en el relevo 4x100 libre con récord de España en s14

Campeona de España en el relevo 4x100 estilos con récord de España en s14

Campeona de España en el relevo 4x50 libre con récord de España en s14

Campeona de España en el relevo 4x50 estilos con récord de España en s14

Plata en 50 mariposa s15 (síndrome de Down)

Bronce en 100 maripos s15 (síndrome de Down)



2018:

11-03-2018 Campeonato de España

Campeona de España en 50 braza con récord de España en s15(síndrome de Down)

Campeona de España en 100 braza con récord de España en s15(síndrome de Down)

Campeona de España en 200 braza con récord de España en s15(síndrome de Down)

Campeona de España en el relevo 4x100 libre con récord de España en s14

Campeona de España en el relevo 4x100 estilos con récord de España en s14







Bronce en 50 mariposa s15 (síndrome de Down)

Bronce en 100 mariposa s15 (síndrome de Down)

16-07-2018 INAS European Championships Games Paris

Oro en 50 braza categoría s15 (síndrome de Down)

Oro en 100 braza categoría s15 (síndrome de Down)

Oro en 200 braza categoría s15 (síndrome de Down)

Plata en 50 libre categoría s15 (síndrome de Down)

Plata en 50 mariposa categoría s15 (síndrome de Down)



2017:

28-10-2017 Campeonato de Europa Paris

Subcampeona de Europa en 200m braza

Bronce en 50m braza

Cuarta en 50 m mariposa

Sexta en 100 braza

15-03-2017 Campeonato de España

Campeona de España en 50 braza con récord de España en s15(síndrome de Down)

Campeona de España en 100 braza con récord de España en s15(síndrome de Down)

Campeona de España en 200 braza con récord de España en s15(síndrome de Down)

Campeona de España en el relevo 4x50 libre con récord de España en s14

Campeona de España en el relevo 4x100 libre con récord de España en s14

Subcampeona de España en el relevo 4x50 estilos en s14

Subcampeona de España en el relevo 4x100 estilos en s14







2016:

02-03-2016 Campeonato de España

Campeona de España en 50 braza con récord de España en s15(síndrome de Down)

Campeona de España en 100 braza en s15 (síndrome de Down)

Campeona de España en 200 braza con récord de España en s15(síndrome de Down)

Campeona de España en el relevo 4x100 estilos con récord de España en s14

Subcampeona de España en el relevo 4x100 libre en s14

Subcampeona de España en el relevo 4x50 estilos en s14

Subcampeona de España en el relevo 4x50 libres en s14