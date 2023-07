?

¿ENCHUFISMO PSOE? : La energética Solaria contrató al marido de la socialista Isabel Rodríguez mes y medio después...de su nombramiento como ministra

miércoles 19 de julio de 2023 , 07:00h

Según publica este miércoles el digital EL DEBATE, la empresa de energía renovable Solaria fichó a Iván Molinero Camacho, marido de la ministra socialista y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, TAN SOLO un mes y medio después de que ésta llegara al Consejo de Ministros.



En concreto, Molinero trabaja como uno de los responsables del departamento que se encarga de preservar la seguridad laboral de los trabajadores. Tal y como desveló este martes El Debate, el Ejecutivo SOCIALISTA está tramitando en estos momentos una ayuda de 1.625 millones de euros a Solaria.



Iván Molinero Camacho trabaja en Solaria desde septiembre de 2021. Es decir, lleva un año y once meses en la compañía. Comenzó trabajando en el área de Health, Safety & Environment (en español: Salud, Seguridad y Medio Ambiente) dirigiendo un equipo «de más de cien personas».



En enero de este año también comenzó a trabajar en la sección de Human Resources Operations, donde se encargan de proporcionar ideas, soluciones y herramientas para aumentar la eficacia y la eficiencia de procesamiento de servicios de recursos humanos.



La contratación de Molinero en Solaria COINCIDE en el tiempo con la renovación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo en 2021, cuando cesaron algunos ministros y nombró a otros. Una de las caras nuevas fue la de Isabel Rodríguez, a quien nombró ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo. La designación de Rodríguez fue el 12 julio de 2021 y 51 días después su marido fue fichado por una importante energética que cotiza en el Ibex 35.



El ascenso de Molinero tras la entrada de Isabel Rodríguez al Gobierno fue notorio. Molinero, que comenzó en el mercado laboral como panadero y reponedor de supermercado y comercial de una tienda de bricolaje, ha encadenado una decena de trabajos en los que, en su mayoría, apenas ha estado unos meses. Según su perfil de Linkedln, una de sus especialidades es el manejo del «word, excel y powerpoint».



Antes de que el marido de la ministra portavoz fuera fichado por Solaria estuvo trabajando cinco meses en la empresa Applus Norcontrol. Dentro de esa compañía tenía el puesto de «técnico superior de prevención de riesgos laborales». Anteriormente, trabajó en la empresa SIMA Ingeniería, Montajes y Servicios. Nuevamente, también en un cargo vinculado a la temática de su último empleo y tan sólo estuvo en la compañía diez meses.



Este periódico contactó con Molinero para conocer su versión de los hechos y declaró: «No tiene nada que ver mi contratación con el nombramiento de mi mujer. Cualquier cosa que necesitéis, investigad. Da igual lo que os diga, vais a sacar lo que vosotros queráis».



Como ha desvelado El Debate, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, ultima la adjudicación de una ayuda pública de 1.625 millones de euros. Una inyección estatal que está prevista que tenga su origen los fondos Next Generation que la Unión Europea ha inyectado en España para contribuir a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus.



Por su parte, desde Solaria aseguran a El Debate que, a pesar de la carta que remitieron a la Comisión Nacional el Mercado de Valores (CNMV) pidiendo los fondos no se trata de una petición sino de una «manifestación de interés». También que la contratación de Molinero no tiene nada que ver con el nombramiento de su mujer como ministra.



Solaria es una empresa energética que se encarga de desarrollar y generar energía solar fotovoltaica. Sus especialidades son las energías renovables, la implantación de tecnología solar fotovoltaica, la fabricación de paneles solares y la gestión de las plantas que albergan este tipo de instalaciones. Desde 2007 forma parte de la bolsa española, en la que también cotiza. En 2020, culminó su trayectoria bursátil entrando en el selectivo español Ibex 35. El presidente de la compañía es Enrique Díaz-Tejeiro.



Trabajó en el PSOE



Según señala EL DEBATE, en 2008, el marido de la ministra portavoz fue nombrado secretario de Acción Electoral de las juventudes del PSOE en Castilla-La Mancha. Dos años después, en 2010, un dirigente del PP de esa comunidad autónoma acusó a Molinero de recibir una subvención regional otorgada por los socialistas a una asociación presidida por él mismo que utilizó para promocionar los proyectos políticos del también socialista José María Barreda, en aquel momento presidente regional.



El marido de Isabel Rodríguez trabajaba repartiendo cartelería con fotos de esos proyectos «a todo color y editados en papel couché». En 2011, el PP ganó las elecciones manchegas y María Dolores de Cospedal fue nombrada presidenta. En ese momento, Molinero lideró una campaña contra ella a través de las redes sociales.



Iván Molinero calificaba a Cospedal abiertamente como una persona «que engaña, con poquita vergüenza» y, en varias ocasiones le dedicó una canción titulada El Drogas: Peineta y Mantilla del grupo Maldito Récords. Tras estos hechos, el PP afirmó en referencia a Molinero que el PSOE usaba un «testaferro» para promover maniobras «oscuras y vergonzantes».