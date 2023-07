Las temperaturas estarán este martes en Atienza entre 18°C y 37°C, el cielo estará soleado, el viento será moderado con una velocidad de 3 km/h y de dirección suroeste

Foto : EDUARDO BONILLA

Todavía más calor este martes en Guadalajara que está en AVISO NARANJA por ALTAS TEMPERATURAS

La temperatura mínima será este martes en Guadalajara de 23°C y la máxima de 41ºC. El cielo estará soleado, el viento será moderado con una velocidad de 6 km/h y de dirección suroeste

martes 18 de julio de 2023 , 06:09h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes, en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución en el cuadrante noroccidental por la tarde, cuando no se descarta alguna tormenta seca aislada. Presencia de calima, tendiendo a remitir a lo largo de la tarde.



Las temperaturas mínimas sin cambios significativos en el tercio sur, norte de Albacete y mitad sur de Cuenca y en ascenso en el resto, que podrá ser localmente notable en noreste de Guadalajara; máximas en descenso en la mitad oriental, en ascenso en el extremo oriental y sin cambios o en ligero ascenso en el resto.



El viento flojo variable con predominio de la componente oeste en las horas centrales, cuando se podrán dar intervalos de mayor intensidad.



Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 40ºC en Albacete, entre 24 y 41ºC en Ciudad Real, entre 24 y 39ºC en Cuenca, entre 23 y 41ºC en Guadalajara y entre 23 y 41ºC en Toledo.







Altas temperaturas y tormentas activan este martes los avisos en 13 CCAA, Castilla-La Mancha entera entre ellas.-



Las altas temperaturas y las tormentas activarán este martes los avisos en 13 comunidades autónomas, que serán extremos (de color rojo) en tres comunidades del este peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Así, todas las regiones de España estarán en alerta por las altas temperaturas, salvo Galicia, Asturias, Cantabria y las Islas Canarias. En concreto, los avisos de color rojo (riesgo extremo) se activará en las provincias de Huesca, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Gerona y Lérida, donde se prevé alcanzar los 42ºC en las horas centrales del día.



En menor medida, el calor afectará también a Barcelona, Tarragona, Córdoba, Granada. Jaén, Málaga, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Madrid, Murcia, Navarra, Álava, La Rioja y Valencia, con avisos de color naranja (riesgo importante) por temperaturas cercanas a los 40ºC.



En esta jornada también estarán en alerta amarilla (riesgo) las provincias de Alicante, Castellón, Badajoz, Cáceres, Ávila, Burgos, Segovia, Soria, Valladolid, Ibiza y Formentera, Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla. Asimismo, la tormentará activará el mismo nivel de avisos en Soria, Huesca, Zaragoza, La Rioja y Navarra.



Por lo general, la AEMET prevé que en gran parte del país predominen cielos poco nubosos sin precipitaciones. No obstante, aumentará la nubosidad en Galicia, Cantábrico, alto Ebro y Navarra, desplazándose de oeste a este, con probables precipitaciones débiles y dispersas en el norte de Galicia y Cantábrico occidental.



Además, habrá nubes bajas dispersas en el Estrecho, Alborán y área mediterránea oriental, así como algunas nubes medias y altas en la mitad sureste de la Península.



Durante la tarde se formarán nubes de evolución en el interior de la Peninsula, con una pequeña probabilidad de tormentas ocasionales en el centro y nordeste, más probables en los entornos de la Ibérica, Ebro y Pirineos, que en general dejarán poca precipitación pero que podrían ir acompañadas de rachas fuertes de viento. En Canarias estará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas al norte de las islas de mayor relieve y, por la tarde, nubes medias y altas en la provincia oriental.



LAS TEMPERATURAS MÍNIMAS AUMENTAN



Las temperaturas mínimas aumentarán significativamente en la Meseta e interiores noroeste y nordeste mientras que las máximas aumentarán en el cuadrante nordeste, tercio oriental, Baleares y Estrecho, contrastando con un descenso en el cuadrante suroeste, con pocos cambios en el resto.



De este modo, se superarán los 34-36 grados en buena parte del interior peninsular, litoral levantino, catalán y Baleares, incluso localmente los 40-42 en el medio Ebro, Ampurdán y Mallorca. Las mínimas no bajarán de 24-26 en litorales mediterráneos.



Los vientos soplarán alisios en Canarias; Levante, que tenderá a rolar a poniente, en Alborán y Estrecho; y serán de componente norte y este en Galicia y Cantábrico occidental, oeste rolando a nordeste en el oriental. Del suroeste en el resto de la vertiente atlántica. En el tercio norte tenderán a establecerse vientos de componente norte hacia el final de la jornada.