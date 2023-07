Abascal asegura en Guadalajara que si PP y VOX suman mayoría absoluta, habrá un nuevo gobierno en España

Abascal, a Feijóo tras la oferta de pacto a Sánchez: “¿Alberto, cómo puedes amenazar a la alternativa de esa manera?”

sábado 15 de julio de 2023

A menos de una semana de que termine la campaña, el presidente nacional y candidato de VOX a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, se ha desplazado hasta Guadalajara para participar en el acto ‘Vota lo que importa’. Allí ha estado acompañado por el vicepresidente y eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, el candidato de VOX al Congreso por Guadalajara, Ángel López, y cientos de personas que le han mostrado su apoyo en el auditorio Pedro Díaz.



En su intervención, Abascal ha cargado contra Pedro Sánchez porque “no sale de los platos”, pero no es capaz de salir a la calle e ir, por ejemplo, a Guadalajara; al mismo tiempo ha repasado la criminalización que el PSOE ha hecho de VOX, mientras obvian la historia del Partido Socialista.



El líder de VOX ha querido detenerse en la traición que cometió el presidente del Gobierno a sus electores, al pactar a los “enemigos de España”, en lo que fue una “gigantesca mentira”, algo que convierte a todas las decisiones adoptadas por el Gobierno en decisiones ilegítimas.



A renglón seguido, el presidente nacional de VOX ha señalado que “el Gobierno cambia el Código Penal para aprobar unos presupuestos, para agarrarse como garrapatas al poder, para seguir traicionando a los españoles y lo que hace es ponerles en la calle a los golpistas, es decir a los corruptos separatistas”. “Cuando un político intenta robarnos el territorio de nuestra patria, bien sea el territorio de Cataluña o el territorio del País Vasco, que pertenece a todos los españoles sin distinción, comete el peor acto de corrupción que un representante público puede cometer”.



Igualmente, Abascal ha recordado que internamente la política la deciden Bildu y Rufián y la externa la deciden Bruselas y Marruecos, algo que no es explicado por Pedro Sánchez y que es “muy sospechosos”, pero que condiciona directamente la vida de los españoles como, por ejemplo, la nueva ley de restauración de la naturaleza o las cuotas obligatorias de inmigración, que se van a imponer a todas las naciones que conforman la Unión Europea.



Posteriormente, el presidente de VOX ha denunciado que durante estos años el Gobierno se ha dedicado a volar por los aires presas, a derribar centrales térmicas, lo que suponen que a los españoles se les convierta en “dependientes desde un punto de vista energético, desde un punto de vista industrial o desde un punto de vista alimentario, perjudicando a las clases medias”.



En el ecuador del mitin, Abascal ha explicado su propuesta económica, que se basa en bajar impuestos y en que los autónomos paguen en función de los ingresos, algo que provocaría un aumento de la recaudación. Además, ha denunciado que desde la clase política se dice que siempre están en riesgo las pensiones, la educación y la sanidad si se bajan los impuestos, pero nunca la clase política ni las autonomías.



El líder de VOX ha recordado lo que su formación ofrece una alternativa y que si el PP y VOX suman mayoría absoluta hará un gobierno, y ha pedido al líder de los populares que no amenace la alternativa y retire su firma del pacto que ha ofrecido al líder del PSOE, Pedro Sánchez.



Para finalizar, Abascal ha solicitado que “se le pregunte al pueblo español” de cuestiones de especial trascendencia para la vida de los españoles como son las políticas de inmigración, las subvenciones a los partidos, los datos, el agua y la energía para que “los españoles puedan decidir”, en base al artículo 92 de la Constitución española.