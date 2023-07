Las temperaturas estarán este domingo en Atienza entre 16°C y 31°C, el cielo estará soleado, el viento será moderado con una velocidad de 7 km/h y de dirección suroeste

18ºC de mínima y 35ºC de máxima este domingo, festividad de la Virgen del Carmen, en Guadalajara

La temperatura mínima será este domingo en Guadalajara de 18°C y la máxima de 35ºC. El cielo estará soleado, el viento será moderado con una velocidad de 5 km/h y de dirección suroeste

domingo 16 de julio de 2023 , 06:51h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo, en Castilla-La Mancha, intervalos de nubes en el sureste de la Comunidad, con nubosidad baja y brumas al principio y al final del día, y nubosidad de evolución diurna en las horas centrales, con baja probabilidad de algún chubasco aislado y tormentoso en el cuadrante suroriental.



Cielos poco nubosos o despejados en el resto.



Las temperaturas mínimas irán en descenso en el valle del Tajo, en la Alcarria y en zonas de La Mancha, en aumento en el extremo sureste y con cambios ligeros en el resto; las máximas irán en descenso en el extremo oriental y en aumento en el resto, más acusado en los valles de los grandes ríos y en La Mancha. Soplará viento flojo variable, con predominio de la componente sur.



Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 36ºC en Albacete, entre 20 y 38ºC en Ciudad Real, entre 17 y 35ºC en Cuenca, entre 18 y 35ºC en Guadalajara y entre 19 y 37ºC en Toledo.





Once provincias estarán en riesgo por oleaje y altas temperaturas en este domingo que dará paso a otra ola de calor.-



Las altas temperaturas y el oleaje activarán este domingo, 16 de julio, los avisos amarillos en once provincias de la Península y Canarias, tras lo que se dará paso el próximo lunes, 17 de julio, a un nueva ola de calor, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, las altas temperaturas pondrán en riesgo (amarillo) a Madrid, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, mientras Girona, Gran Canaria y Tenerife estarán en riesgo por fenómenos costeros.



Este domingo habrá bancos de niebla matinales e intervalos nubosos en todo el extremo norte peninsular, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles, especialmente en el Cantábrico y Pirineos. La situación también se espera en otras zonas del tercio norte peninsular, la zona del Levante y Baleares.



En el resto de la Península habrá cielos poco nubosos o despejados, aunque con algo de nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio oriental, donde no se descarta algún chubasco o tormenta débil y aislada, mientras que se producirán calimas altas en el sureste peninsular, además de en Melilla y Baleares.



En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas al norte de las islas, con probabilidad de lluvias débiles en las de mayor relieve, y poco nuboso en el sur.



Durante el día las temperaturas subirán en la vertiente atlántica peninsular y bajarán en el área mediterránea y Canarias, mientras por la noche caerán de manera generalizada a excepción del área mediterránea, donde permanecerán con pocos cambios.



Además, se esperan vientos de componente norte en el tercio norte peninsular, con algunos intervalos fuertes de madrugada en el Ampurdán; moderados de Poniente en el Estrecho y del noreste en Baleares, así como algunos intervalos fuertes en Canarias.



AVISO POR OLA DE CALOR



Por otro lado, la AEMET ha emitido un nuevo aviso por ola de calor que afectará desde este lunes 17 y hasta el miércoles 19 especialmente a las zonas del centro e interior sur peninsulares, depresiones del nordeste e interior de Mallorca.



Este fenómeno se producirá por un amplio anticiclón en niveles medios y altos, situado en el entorno de Túnez y el Mediterráneo central, que se extenderá en los próximos días hacia el oeste, acercándose a la península ibérica.



De este modo, a partir del lunes comenzará a inducir un flujo del sur y sureste sobre la Península y Baleares, introduciendo una masa de aire muy cálido, seco y estable, de características similares a la que ya produjo una ola de calor a comienzos de esta semana y, probablemente, acompañado de calima en altura.



Junto con la elevada insolación de la época del año, se espera que produzca un ascenso de las temperaturas a partir de este día en buena parte de la Península y Baleares, salvo en el tercio noroccidental, que alcanzarán valores muy elevados en zonas del centro e interior sur peninsulares, depresiones del nordeste y en el interior de Mallorca durante la primera mitad de la semana.



Así, el lunes las temperaturas más altas se alcanzarán en el centro e interior sur peninsulares y valle del Guadiana, donde se superarán de forma generalizada los 40ºC , así como en el valle del Guadalquivir, donde se superarán los 42ºC, sin descartar que localmente puedan alcanzarse los 44ºC.



Las temperaturas también serán altas en el sur de la meseta Norte y el interior del cuadrante nordeste, superándose los 37-38ºC en amplias zonas.



Ya el martes 18 se producirá un ascenso de las temperaturas en el tercio oriental peninsular, alto Ebro y Baleares, mientras se mantienen o descienden ligeramente en la vertiente atlántica. Las temperaturas seguirán siendo muy elevadas en el centro y sur peninsulares, superando los 40ºC en amplias zonas, incluso los 42ºC de forma local en el valle del Guadalquivir.



Este día será especialmente cálido en el cuadrante nororiental y Baleares, y es probable que se superen los 40ºC en amplias zonas, sin descartar que se alcancen los 42ºC en el valle del Ebro, depresiones del nordeste, norte de Cataluña e interior de Mallorca. Las temperaturas también serán elevadas en la meseta Norte, donde es probable que se superen los 37ºC.



DESCENSO DE TEMPERATURAS A PARTIR DEL MIÉRCOLES



A partir del miércoles 19, se espera un descenso más acusado de las temperaturas desde el noroeste, si bien continuarán siendo elevadas en amplias zonas del interior sur y sureste peninsulares, Baleares y, con mayor incertidumbre, del centro peninsular.



De este modo, es probable que las temperaturas continúen por encima de 40ºC en amplias zonas del centro peninsular e interior de Mallorca, así como en el tercio sureste peninsular y valle del Guadalquivir, donde podrían superarse los 42ºC de forma local. En las depresiones del nordeste es probable que también se superen los 39-40 ºC.



Las temperaturas mínimas, por su parte, serán muy elevadas durante el episodio, especialmente el martes y el miércoles, con noches tropicales, por encima de 20ºC, e incluso localmente por encima de 25ºC, en la mitad suroriental peninsular y Baleares, y afectando también a las zonas litorales mediterráneas.



A partir del jueves 20 lo más probable es que el descenso de las temperaturas se extienda a todo el territorio nacional, dando lugar al fin del episodio de ola de calor, aunque es probable que este día las temperaturas todavía sean elevadas en el valle del Guadalquivir.