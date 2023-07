El PP de Guadalajara recuerda a Miguel Ángel Blanco apelando a su memoria frente al “olvido interesado y la estrategia para la consecución de objetivos ilegítimos”

jueves 13 de julio de 2023 , 07:56h

Miembros del Partido Popular han participado esta tarde en un acto de homenaje, organizado por Nuevas Generaciones de Guadalajara, a Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 26 años de su asesinato a manos de ETA. En el acto ha estado presente la vicesecretaria de Estudios del PP nacional, Carmen Navarro, y los candidatos al Congreso y al Senado por Guadalajara, Antonio Román y Lucas Castillo, además de la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, y del presidente del PP de Nuevas Generación, Álvaro Vara, entre otros.



El homenaje ha tenido lugar frente al Monumento a las Víctimas del Terrorismo, ubicado en la calle Constitución de la capital, donde se ha depositado un ramo de flores y se ha leído un manifiesto con el que se ha reivindicado la memoria de Miguel Ángel Blanco “frente al olvido interesado, frente al desistimiento, frente a la distorsión de su historia como estrategia para la consecución de objetivos ilegítimos”. “Nuestro país tiene un largo historial de sufrimiento terrorista: 1.451 víctimas mortales, cerca de 5.000 heridos, 167 secuestros terroristas, decenas de miles de extorsionados, exiliados y una dimensión de la amenaza que ha condicionado nuestra historia reciente durante cinco décadas”, rezaba el manifiesto, que continuaba: “La organización terrorista ETA ha sido el principal causante de este mal absoluto, injustificable y totalitario, desde la primera víctima hasta la última”.



La vicesecretaria de Estudios, Carmen Navarro, ha dicho que “hace 26 años que una generación de jóvenes que hoy asumimos responsabilidades políticas, tomamos conciencia de la política por primera vez y nos pintamos las manos de blanco para salir a la calle, y tomamos conciencia de la libertad y la democracia”. “Ese ejemplo nos lo dejó un gran servidor público como era Miguel Ángel Blanco, un concejal del Partido Popular que luchó por la libertad y por la democracia”, ha añadido, por lo tanto “nuestro compromiso tiene que ser seguir dejando a las próximas generaciones el legado de la democracia, y para eso tienen que conocer la historia”. Navarro ha recordado que “el presidente Feijóo se ha comprometido a que en ningún caso vamos a pactar ni a negociar nada con el brazo político de la banda terrorista ETA, porque hay líneas rojas en el Estado de Derecho y en la política que no se pueden cruzar; y, por desgracia, Pedro Sánchez las ha cruzado todas en los últimos cinco años”. “El compromiso del Partido Popular”, ha incidido, “es no acordar nada, no podemos ser la esperanza política de nadie que lleve en sus listas electorales o en su organización estructural a aquellos que hayan sido condenados por delitos terroristas”. Carmen Navarro ha hecho hincapié en que “algunos como Bildu traten de blanquearse ahora, y a costa de ellos no, ni una sola lección de democracia nos van a dar al Partido Popular”, ha finalizado.



Antonio Román: “Bildu ha sido el socio necesario de Pedro Sánchez”



Por su parte, el candidato número 1 al Congreso, Antonio Román, se ha referido a la importancia de “parar la campaña electoral para venir a realizar este homenaje que hacemos todos los años”, al tiempo que ha recordado “cuando José María Bris –también presente- era alcalde y viví y sufrí esos momentos como joven concejal del Ayuntamiento de Guadalajara hace 26 años”, en referencia al secuestro y asesinato de Miguel Ángel. “Nunca se olvidará la memoria de las víctimas del terrorismo que siempre han pedido tres cosas: verdad, dignidad y justicia”, ha dicho Antonio Román quien ha recordado que el presidente socialista “Pedro Sánchez ha vuelto a poner de actualidad a ETA a través de su brazo político, de quienes quieren blanquear el terrorismo”. “Bildu ha sido el socio necesario durante los últimos años de gobierno de Sánchez, y España quiere decir que no se pueden hacer alianzas ni sociedades con quien no condena el terrorismo ni asesinatos como el que ocurrió hace 26 años”, ha apuntado Antonio Román.



La alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, también ha dicho que “no debemos olvidar jamás lo que ha hecho la banda terrorista ETA que ha sido asesinar a muchas personas en nuestro país, entre ellas a Miguel Ángel Blanco, y por lo tanto desde el Partido Popular siempre les recordaremos y siempre les rendiremos ese homenaje que les debemos de por vida”.