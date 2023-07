Antonio Román: “La única opción moderada de prosperidad, seguridad y bienestar es la alternativa de Núñez Feijóo”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 13 de julio de 2023 , 07:59h

12 de julio de 2023. El Partido Popular ha celebrado esta tarde un acto con afiliados y simpatizantes en Azuqueca de Henares que ha contado con la presencia de la vicesecretaria de Estudios del PP nacional y candidata al Congreso por Albacete, Carmen Navarro, y de los candidatos al Congreso y al Senado, Antonio Román y Lucas Castillo, además de otros cargos del partido provincial y regional y del portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca, Mane Corral.



El candidato al Senado y presidente del PP provincial, Lucas Castillo, ha felicitado de nuevo a Mane Corral por los resultados obtenidos en Azuqueca en las pasadas elecciones municipales, pasando de tres a siete concejales, y por su próxima responsabilidad como diputado provincial. Castillo se ha referido al asesinato de Miguel Ángel Blanco del que hoy se cumplen 26 años y ha apelado a la “unidad de aquel momento independientemente de la ideología” siendo ejemplo con aquello que se llamó “el espíritu de Ermua”. “Con el PSOE compartimos entonces la lucha por la libertad y lloramos muchas muertes, y 26 años después qué dirían todos los asesinados por ETA al ver en lo que se ha convertido el Partido Socialista, un partido que se ha echado en manos de los que descerrajaban con un tiro en la nuca a nuestros compañeros, o que permite que ese partido que a día de hoy es su socio presente en las listas electorales a gente con delitos de sangre”, ha manifestado Castillo respondiendo que “el PSOE de entonces sentiría vergüenza”. Sobre esto, ha afirmado que “si es verdad que Page siente la vergüenza que sentimos todos, el próximo 23 de julio votaría a Alberto Núñez Feijóo”.



El candidato al Congreso por Guadalajara, Antonio Román, ha resaltado la importancia de que “en Azuqueca y en todo el Corredor del Henares tenemos un reto: porque si incrementamos el voto daremos un paso clave para que Elena Tizón, número 2 al Congreso, sea diputada; y eso será clave también para hacer presidente a Núñez Feijóo”. Román ha detallado los incumplimientos del gobierno de Sánchez con Guadalajara reparando en algunos problemas como el de la ocupación “que hemos sufrido y sufrimos en nuestra provincia por la ley de Vivienda” de Pedro Sánchez que “da más derechos al okupa que al propietario”; o a los problemas con el transporte de Cercanías, asegurando que “el Partido Popular se compromete a tener un servicio público de Cercanías adecuado a la calidad de la vida de los ciudadanos”. Al igual que se ha referido a la A2, defendiendo “el carril BUS VAO desde Alcalá a Madrid para que los guadalajareños que van a Madrid eviten los atascos que tienen que sufrir a diario”. Finalmente, Román ha pedido el voto “a todos” porque “la única opción moderada de prosperidad, progreso, seguridad y bienestar, es la alternativa de Alberto Núñez Feijóo”.



Por su parte, la vicesecretaria de Estudios, Carmen Navarro, ha asegurado que “el proyecto del Partido Popular es el mejor para España” y “quedan 11 días para pasar página del sanchismo, para echar a Sánchez de la Moncloa, y 11 días para darle a los españoles una oportunidad de cambio”. Navarro ha dicho que “Guadalajara es una provincia prioritaria porque si el PP tiene dos diputados por Guadalajara, Sánchez no gobierna; y ese es el objetivo por el que tenemos que seguir trabajando”. La también candidata por Albacete ha definido el sanchismo como “un cúmulo de mentiras, de maldad y de manipulaciones”. “La mayor maldad fue la ‘ley del solo sí es sí’ con más de 1.000 violadores que han visto rebajadas sus condenas y cientos en la calle, y quieren darnos lecciones de igualdad”, ha apuntado añadiendo que “el sanchismo también ha sido la manipulación de las instituciones”.



El portavoz del Grupo Popular en Azuqueca, Mane Corral, ha lamentado que en Azuqueca “suframos también el sanchismo” con las políticas del alcalde socialista José Luis Blanco, “porque es lo más parecido a Pedro Sánchez”. En este sentido ha dicho que “si Feijóo se ha comprometido a rebajar los 22 ministerios que Sánchez tiene actualmente, aquí Blanco ha hecho el mayor despliegue de liberaciones en esta legislatura tirando de sanchismo puro” o ha explicado “cómo en Azuqueca tenemos el CIS particular del alcalde con la revista Azucaica para la que no existen problemas en Azuqueca”. También ha recordado “las subidas de impuestos que hemos sufrido, parecidas a las que estamos sufriendo a nivel nacional” o como “si la ley del ‘solo sí es sí’ ha sido una auténtica aberración para toda la sociedad, aquí en Azuqueca Blanco fue capaz de silenciar una ‘manada’ que sucedió por sus intereses electorales”.