Santiago Segura presenta su nueva película 'Vacaciones de Verano'

martes 04 de julio de 2023 , 19:32h

Tras el estreno de Padre no hay más que uno 3, y tras alcanzar el pasado año una recaudación de 15,61 millones de euros con A todo tren 2, producida por Bowfinger International Pictures, la empresa del actor y director, Santiago Segura presenta ahora su nueva comedia Vacaciones de verano.



Segura afirma que "la presión existe, pero no por el hecho de reventar la taquilla sino por no defraudar a esa gente que te sigue y que la espera". No obstante, considera que va a tener suerte ya que "esta película es igual o mejor que las anteriores".



En cuanto a sus vacaciones indica que se va a quedar sin estas puesto que ya se encuentra escribiendo la del próximo año, puesto que "hacer una película al año es duro".



Una presión por la taquilla que viven de manera diferente sus compañeras de reparto Patricia Conde (Valladolid, 1979) y Cristina Gallego (Cáceres, 1979), que interpretan a la ex de Segura y a su nueva pareja, respectivamente.



Conde apunta que le cuesta "mucho sentir presión con algo tan guay", ya que "si me dices que soy neurocirujana, la sentiría, pero con algo así". Además, considera que "el éxito asegurado. Para muchas familias es un planazo ir en verano al cine, comerse unas palomitas y ver una película así, en la que todo el mundo se ríe".



'Vacaciones de verano'



En esta película, Segura y Leo Harlem dan vida a dos amigos en paro que se ven obligados a aceptar un empleo como animadores infantiles en un hotel de lujo. Divorciados ambos, les toca hacerse cargo de sus hijos en el mismo periodo y deciden llevárselos camuflados.



Padres, indican, que son reflejo de una sociedad plural, que cambia constantemente. "Antes en la familia los veranos eran todos juntos y ahora se dan estas situaciones, hay que vivir con ello y nosotros tenemos que sacar un beneficio", comenta divertido Harlem.



Conde y Gallego advierten que la relación entre ambas en la película está muy bien planteada, en un alarde de querer mantener una relación cordial a la americana, pero al mismo tiempo con un sentimiento muy español.



Personajes que viven su encuentro desde "un sitio muy irónico y con mucho humor, de apariencias. Aunque -Conde se defiende entre sonrisas- soy una mala que tiene que caer bien. Una persona que no tiene filtro".



Segura se muestra agradecido con la gente que sigue su trabajo, para los que siente la responsabilidad de hacerles reír y pasarlo bien, estableciendo que "les guste tanto que esperen la próxima película para ir al cine, es bonito".



Con Harlem (Madrid, 1965) forma una pareja que funciona y que ha creado imagen de marca donde que todas las películas tienen puntos en común, "pero ofrecen cosas diferentes".



El 6 de julio llega a los cines Vacaciones de verano incorporando entre actores protagonistas a veinte niños, entre los que se encuentran: Sirena Segura, Javier García y Hugo Simón, Rodrigo Giabja y Nicolás Rodicio.



De estos, asegura que "hay una confianza especial", por lo que "no es complicado trabajar con ellos", asegurando que "tengo mucha suerte", señala Segura, mientras Harlem apunta que "son maravillosos".



Segura piensa que gracias a películas como esta el público, especialmente los más pequeños van al cine, que no ha recuperado -dice- los niveles prepandemia. Asimismo, indica que a el mismo le "cuesta llevar a mis hijas al cine", una tradición que "se va perdiendo porque tienen una oferta visual muy grande". Por lo que considera que "tenemos que cuidar esa cantera".