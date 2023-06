PP y VOX consiguen una MAYORÍA ABSOLUTA HOLGADA, el PSOE bordea los cien diputados y Sumar supera los 30

miércoles 28 de junio de 2023 , 07:15h

El escenario sigue pareciendo claro: el PP ganará las elecciones generales del 23 de julio y podrá gobernar con el apoyo de Vox. Así se desprende del último ‘Votómetro’ de THE OBJECTIVE, elaborado por la consultora Redlines, en donde los ‘populares’ vuelven a situarse como la fuerza más votada gracias al 35,1% de los apoyos.



Los populares han perdido en 12 días un 0,1% de votos (pasando de un porcentaje del 35,2 al 35,1% de este último ‘Votómetro’). Lo llamativo no es ese descenso en apoyos, ni el número de escaños que pierden (pasando de 148 a 146 en esas dos semanas).



La diferencia en el PP respecto a las últimas elecciones generales, celebradas en noviembre de 2019, es clara: entonces, el partido liderado por Pablo Casado tuvo un pobre resultado en el que consiguió 89 diputados (un 20,99% de los votos).



El leve descenso del Partido Popular se suma a un ligero ascenso del PSOE. El partido liderado por Pedro Sánchez ve cómo pasa de lograr un 26,5% de votos a un 26,7% en 12 días. Eso implica, además de ese posible cambio de tendencia citado anteriormente, una subida en el número de escaños: los socialistas pasarían de 99 a 101, superando así la barrera de los cien parlamentarios en el Congreso de los Diputados.



Con todo ello, los socialistas siguen muy lejos del resultado que le permitió a Sánchez repetir como presidente del Gobierno tras alcanzar la Moncloa gracias a una moción de censura. En esos comicios de 2019, el PSOE consiguió el apoyo del 28,25% del electorado, lo que le permitió lograr 120 parlamentarios.



Pero no son todo buenas noticias en la izquierda, ya que Vox es el partido que contrarresta ese descenso del PP. Los de Santiago Abascal suben, concretamente, todo lo que pierden los populares: suben un 0,1 puntos en intención de voto (de 13,8% a 13,9%) y dos escaños (de 32 a 34). Debido a ello, y pese a la leve pérdida, la suma del binomio PP-Vox se mantiene exactamente en los mismos números del ‘Votómetro’ del pasado 16 de junio. Dichos números siguen siendo inferiores a los obtenidos por el partido de Abascal en 2019: entonces logró 52 diputados con un 15,21% de apoyos.



Por su parte, Sumar también crece, al igual que Vox, en un porcentaje de 0,1. De esta forma, la reciente formación liderada por Yolanda Díaz, que acudirá a los comicios generales en una confluencia en la que también se ha integrado Podemos, pasa de un apoyo del 13,7% al 13,8% de este ‘Votómetro’. La subida significa conseguir un escaño más: la marca de la vicepresidenta segunda pasa de 30 a 31 escaños. Estos datos están todavía por debajo de lo que obtuvo Unidas Podemos en las elecciones de noviembre de 2019, en donde los morados lograron 35 representantes en la Cámara Baja gracias al 12,97% de los votos.



Metodología del ‘Votómetro’ de Redlines



La metodología utilizada para realizar el ‘Votómetro’ de THE OBJECTIVE y Redlines es una novedad en España, pero no lo es tanto en la cuna de las encuestas electorales, Estados Unidos.



En el caso de el ‘Votómetro’ de THE OBJECTIVE y Redlines, se integran todos los sondeos que ofrezcan las doce empresas demoscópicas que mejores datos han obtenido durante el último año. Estas son Gad 3, Sigma Dos, Demoscopia, GESOP, DYM, Sociométrica, Imop Insights, NC Report, Celeste Tel, Invymark, Metroscopia y 40dB.