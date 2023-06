Más del 60% de los ciudadanos cree que es "necesario" cambiar de Gobierno en España

jueves 22 de junio de 2023

Una mayoría de los españoles cree "necesario" un cambio de Gobierno en España. Así opina el 60,9% de los encuestados por el Instituto DYM para 20minutos, en el macrosondeo realizado a poco más de un mes de las elecciones generales del próximo 23 de julio, frente a un 28,4% que asegura que no y otro 10,8% que no contesta.



Obviamente, la necesidad del cambio es una opinión mayoritaria entre los votantes de los partidos de la derecha, pero también es compartida por una parte nada desdeñable de los ciudadanos que optaron por las actuales fuerzas que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos.



Así, entre los votantes que escogieron la papeleta socialista en las elecciones del 10 de noviembre de 2019 hay un 35,9% que también dice creer "necesario" el cambio, frente a un 52,4% que no. En el caso de Unidas Podemos, la cifra de los que optan por el sí es del 32,5% frente a un 58,9%. En los electores de PP, Vox y Ciudadanos, las cifras superan el 92,5%.



PP y Vox consiguen la mayoría absoluta, el PSOE ronda los 100 escaños y Sumar irrumpe con 30.-



Esta es la foto fija que deja el barómetro, el primero de DYM tras la celebración de las elecciones municipales de finales de mayo. El principal beneficiado de la pasada cita con las urnas es el Partido Popular, que lograría el 33,8% de los sufragios y entre 138 y 141 escaños. Sería una subida de 12,8 puntos en comparación con las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, con Pablo Casado liderando el partido. Recogería el 49% de los votantes que optaron por Ciudadanos entonces, el 15,4% de los de Vox y otro 9,7% del PSOE.



Alberto Núñez Feijóo tendría así muy cerca desbancar a Pedro Sánchez, pues la horquilla de escaños que sumaría con Vox estaría entre los 174 y los 180, estando fijada la mayoría absoluta en 176. El partido de Santiago Abascal sufriría un retroceso de 1,3 puntos, pero lograría retener la tercera posición con el 13,3% de las papeletas y entre 36 y 39 diputados.



El PSOE conseguiría entre 103 y 106 diputados, lejos de los 120 con los que Sánchez cuenta actualmente. Con este resultado, el PSOE habría perdido siete décimas respecto a las elecciones del 10-N. Así, las opciones del presidente de repetir mandato son cada vez más bajas. Porque ni Yolanda Díaz, candidata de Sumar, mejoraría los resultados de Pablo Iglesias hace cuatro años.



El partido de la vicepresidenta subiría 2,7 puntos sus apoyos respecto al sondeo de abril, pero quedaría como cuarta fuerza con un 11,9% y entre 28 y 30 escaños. El bloque de Sánchez y Díaz estaría entre los 131 y 136 escaños, menos de los 145 con los que cuentan ahora en la Cámara Baja y también por debajo del hipotético resultado del PP.



Sumar, además, sería el partido que menos votantes retendría: un 48%. De hecho, en la anterior encuesta DYM preguntó por Podemos, que cosechó un 6,8% de voto. Y como se ha mencionado anteriormente, la subida de Sumar sería de menos de la mitad. En este sentido, el PSOE se llevaría un 20% de los votantes de Unidas Podemos.



FICHA TÉCNICA

Muestra y metodología: 1.015 entrevistas online aleatorias, aplicando cuotas específicas por sexo, edad, hábitat, región y ocupación. Error: el margen de error total es de un +/- 3,1% para un nivel de confianza del 95,5% en la hipótesis más desfavorable. Target: Población con 18 años o más. Trabajo de campo: realizado entre el 16 y el 19 de junio.