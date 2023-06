José García Salinas es investido por tercera vez alcalde de Cabanillas, con la mayoría absoluta de la corporación

sábado 17 de junio de 2023 , 12:58h

Con un Salón de Plenos abarrotado de público y autoridades, este sábado 17 de junio se ha celebrado la sesión de constitución del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo para el mandato 2023-2027, en el que ha resultado reelegido como alcalde, por tercera vez consecutiva, el socialista José García Salinas.

Salinas recibió el voto de la mayoría absoluta de la nueva corporación, 9 de los 17 concejales electos el pasado 28 de mayo, todos los del PSOE. En esta ocasión, y al contrario que en los dos anteriores mandatos, sí presentaron candidatos otras dos formaciones políticas. Así, el PP lo hizo con Daniel Martínez Gautier, quien recibió 4 votos; mientras que Vox presentó a Serafín Tallón, que recibió tres. Por su parte, la formación Unidas Podemos/IU no presentó candidatura a la Alcaldía, y su nueva portavoz, Asunción Mateos, se abstuvo en las votaciones. Por consenso de los partidos, previo a la sesión, la citada elección de alcalde se realizó por sistema de votación ordinaria, a mano alzada.

Cabe reseñar que a esta sesión de investidura en Cabanillas acudieron varios representantes institucionales; como el presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido; la subdelegada provincial del Gobierno, Mercedes Gómez; o el delegado provincial de la Junta de Comunidades, Eusebio Robles. También estuvieron presentes en el acto los dos ex alcaldes vivos de Cabanillas del Campo, Jesús Miguel y Jaime Celada; y algunas representantes de municipios vecinos, como los alcaldes de Fontanar y Marchamalo.

El Pleno de Constitución del Ayuntamiento arrancaba temprano, a las 9 en punto de la mañana, y se extendió por espacio de 45 minutos. Lo primero que aconteció fue la constitución de la “Mesa de Edad”, que en esta ocasión estuvo conformada por dos ediles socialistas: la concejala Mª Carmen Martínez, como edil de mayor edad del Pleno, y el concejal Javier Blanco, el más joven de la corporación. Después de que el secretario del Ayuntamiento diera fe de la correcta presentación de todas las credenciales de concejales y concejalas, la Mesa de Edad llamó por orden alfabético a los 17 ediles que obtuvieron acta, para que juraran o prometieran sus cargos, siguiendo el protocolo oficial establecido. Como es habitual en estos casos, hubo mayoría de “juramentos” entre los ediles de la derecha; y “promesas” en el caso de los concejales y concejalas de la izquierda. Tras cada intervención, los dos ediles de la Mesa de Edad se encargaban de entregar a cada concejal la medalla oficial del Ayuntamiento de Cabanillas de este mandato.

Una vez culminado este trámite, se producía la citada votación de alcalde para el periodo 2023-2027. Y una vez conseguida la mayoría absoluta del Pleno, el reelegido José García Salinas, prometía de nuevo el cargo, momento en que quedaba disuelta la Mesa de Edad, y el primer edil pasaba a presidir la sesión y a leer su discurso de investidura.

Gobernar pensando en todos

“He dicho en alguna ocasión y repito ahora que creo que, para alguien que se dedica a la política, no puede haber mayor honor ni mayor orgullo que ser alcalde de su pueblo. Desde luego, para mí no lo hay”, comenzaba Salinas su discurso, en el que quiso agradecer el apoyo recibido en las últimas Elecciones Municipales: “2.681 vecinos y vecinas que el pasado 28 de mayo depositaron su confianza en mi persona y el equipo que encabezo”.

“Nuestra candidatura fue respaldada por muchos votantes de izquierdas, como es lógico; pero sabemos que recibimos también muchos apoyos de gentes que no necesariamente comparten nuestra manera de pensar, pero que, aun así, creen que somos las personas más adecuadas para gobernar este municipio. Trataremos de seguir siendo acreedores de ese apoyo, y de gobernar como lo venimos haciendo, pensando en todos. También en aquellos que no nos han dado su confianza en esta ocasión”, afirmó Salinas, quien recordó que, desde su primera investidura como alcalde en 2015, no ha parado de crecer en apoyos en tres elecciones consecutivas: “Llegamos al Gobierno local con un apoyo del 29 por ciento de los votantes; en 2019 revalidamos con el 44 por ciento, y ahora hemos alcanzado casi el 49 por ciento. Es una responsabilidad enorme”, destacaba.

García Salinas se comprometió a no considerar su nueva mayoría absoluta como un “cheque en blanco”: “No cambiaremos nuestra manera de trabajar en el día a día. Gobernaremos desde la moderación, con el mismo empeño que hemos puesto en los dos mandatos anteriores”, afirmó. Y a continuación, desgranó algunos de los retos principales del nuevo mandato que comienza: poner en marcha el nuevo Centro Municipal de Seguridad y el nuevo Centro Acuático; ayudar al Gobierno Regional a hacer lo propio con el nuevo Centro de Salud; conseguir el anhelo de implantar un servicio de Policía Local de 24 horas / 7 días; o intensificar las obras de remodelación y mejora de acerados, asfaltados o alumbrados LED, entre otras cuestiones.

También hizo Salinas un llamamiento a la oposición para que haga una labor constructiva en este nuevo periodo democrático: “La pasada campaña tuve que padecer algunas descalificaciones que me parecen impropias del ámbito municipal y la buena vecindad. Desde una pegada de carteles en la que se decía que no soy una persona de fiar, hasta mensajes en redes sociales que pretendían vincularme con la banda terrorista ETA. Creo que esas no son las formas adecuadas de hacer política en Cabanillas. Y afortunadamente parece que los electores también lo han entendido así. Hago un llamamiento a todos los concejales y concejalas de la oposición a que hagan una labor constructiva en forma de propuestas interesantes, y a que participen de manera colectiva de los logros, eventos y momentos de reunión que se vienen organizando en Cabanillas periódicamente. Durante la pandemia conseguimos trabajar en esa línea. Intentemos repetirlo estos cuatro años”, dijo el alcalde.

Por último, Salinas finalizó su discurso realizando un reconocimiento a los alcaldes que le precedieron en el periodo democrático: el fallecido Ramiro Almendros, así como Jesús Miguel y Jaime Celada (ambos presentes en la sesión de investidura). “Hoy prometo de nuevo ser alcalde de Cabanillas del Campo. Mantendré un cuatrienio más el testigo democrático, en forma de bastón de mando, que recogí en 2015. Y espero sinceramente que, el día que tenga que entregar este bastón a la persona que me suceda, todos y todas podáis decir de mí que fui un alcalde honesto, que trabajé por mejorar el municipio, y que os ayudé cuando me lo pedisteis. Hasta entonces tenemos mucho trabajo que desarrollar, y comenzamos hoy mismo”, culminaba su discurso el alcalde reelegido.

Tras su discurso, el alcalde dio un turno de palabra a los cabezas de lista de las tres formaciones de la oposición. Todos ellos felicitaron al nuevo primer edil y a su partido por su triunfo electoral, e hicieron intervenciones de carácter conciliador comprometiendo una oposición constructiva.

Culminados estos discursos de la oposición, el alcalde levantó la sesión, momento en que la nueva corporación se hizo una “foto de familia”.