Carlos Velázquez (PP), nuevo alcalde de Toledo con el apoyo de Vox: “Vengo a serviros con ilusión y trabajo”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 17 de junio de 2023 , 13:26h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

EL ‘popular’ Carlos Velázquez ya es el nuevo alcalde de Toledo tras conseguir en la investidura el apoyo de los nueve concejales de su grupo conseguidos tras la noche electoral del pasado 28 de mayo y el de los cuatro ediles alcanzados por Vox, cosechando así una mayoría absoluta que le permite desbancar a la socialista Milagros Tolón de la Presidencia del Ayuntamiento tras dos mandatos, y poniendo así fin a 16 años de gobiernos socialistas.



El acto de investidura comenzaba en la sala capitular del Ayuntamiento toledano pasadas las 12.00 horas con la constitución de la Mesa de Edad, que ha sido la encargada de llamar a los 25 munícipes elegidos por las urnas para jurar o prometer su cargo para los próximos cuatro años.



Milagros Tolón ha recibido el apoyo de sus 11 concejales, por los 13 votos recibidos por la suma PP y Vox en favor de Carlos Velázquez. Txema Fernández, candidato de Unidas Podemos IU, se ha votado a si mismo.



Una vez elegido alcalde, ha utilizado la fórmula del juramento para comprometer su trabajo al frente de la Alcaldía de la capital de Castilla-La Mancha momentos antes de recibir de su antecesora en el cargo, Milagros Tolón, el bastón de mando.



Ya investido, y después de saludar uno a uno a todos los miembros de la nueva corporación municipal, les ha impuesto la medalla de concejal.



AGRADECE EL TRABAJO DE MILAGROS TOLÓN

Sus primeras palabras como alcalde, y tras unos saludos protocolarios en los que ha querido empezar dirigiéndose a sus antecesores, Velázquez ha felicitado a sus 24 compañeros de viaje en este mandato, a quienes ha pedido “asumir la responsabilidad de servidores públicos” otorgada por el electorado.



“Nos han encomendando la tarea de trabajar por la ciudad. Estoy seguro de que desde el lugar que nos corresponda, daremos lo mejor de nosotros mismos”, ha dicho.



Ahora, el compromiso ha de ser “trabajar por la ciudad”, y ha expresado el reconocimiento por el trabajo realizado por el equipo de Gobierno anterior. “Es momento de mirar atrás y reconocer el trabajo de cada uno de los que me precedieron en la Alcaldía”, ha abundado.



Hace cuatro años, ha recordado, “nadie podía imaginar las circunstancias de esta legislatura que ha terminado”, por lo que ha agradecido expresamente el trabajo comandado por Milagros Tolón.



EMOCIÓN Y CAMBIOS DE GUIÓN

Ha desvelado cómo en pasado Corpus, sitió una “profunda emoción” por el reto que se le presentaba. “Emoción porque 23 años después de entrar en política tengo el inmenso honor de ser alcalde de mi ciudad, colmando mis aspiraciones en política, ya que si algo me hizo afiliarme un partido, fue trabajar por mi ciudad”.



Más de 20 años en política con “giros inesperados de guión que han hecho más atractivo el camino hasta llegar aquí”.



Uno de sus objetivos será que a partir de mañana sea “una aliada más” la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para ejecutar infraestructuras como el cierre de la circunvalación, o “la cesión de terrenos de su propiedad”.



“Somos la capital de Castilla-La Mancha, somos una ciudad que debe combinar tradición con evolución, plural, abierta, diversa, tolerante, con proyección nacional e internacional, que protege su pasado y sabe mirar al futuro. Sigamos todos juntos trabajando para que Toledo sea referente”; ha dicho.



Pretende que su proyecto de ciudad “sólido y ordenado” pueda seguir adelante cuando él deje la Alcaldía, y para ello quiere contar con “todos los toledanos”.



Recuperar la participación real es otro de sus objetivos, ya que quiere “trabajar de la mano de sectores y colectivos”. “Este gobierno será de complicidad con los ciudadanos. Cualquier vecino que quiera hablar conmigo podrá hacerlo, y todas las semanas atenderé a alguien en dependencias municipales”, ha aseverado.



MENSAJE PARA VOX



Se ha dirigido a los cuatro concejales de Vox que le han permitido ser alcalde para agradecer apoyo y recordarles que ahora toca “dar hechos a los toledanos”, intentando llegar a acuerdos, solucionando problemas y sin “dividir a los ciudadanos”.



“Hay muchos objetivos compartidos con todos en los que trabajar de forma inmediata. Se nos va a exigir mucho desde el primer día y me parece bien”, ha afirmado.



Vega Baja como zona de convivencia, acabar con problemas de tráfico, redactar un POM para desarrollar la ciudad o “abordar la despoblación del Casco Histórico” son algunos de sus retos, según ha señalado.



Ahora es “el momento de buscar consensos entre todas las administraciones” y “no generar falsas expectativas” en la ciudad.



Además, se ve en la obligación de “modernizar la administración” o, por ejemplo, promover nuevas infraestructuras, mejorar la vivienda o atender las necesidades de las personas.



Trabajar por la “prosperidad”, creando empleo; construir el vial entre el Polígono y Azucaica, recuperar el Circo Romano o hacer que Toledo sea Capital de la Cultura y el Deporte completan sus iniciativas de gobierno.