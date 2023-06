El PP arrasará en el 23-J y logrará una amplía mayoría ABSOLUTA con Vox, el PSOE se hunde por debajo de los 100 escaños y Sumar se estrena con 30

Los ‘populares’ lograrán 148 diputados en los comicios, 59 más que en las elecciones generales de 2019 y 49 más que los que obtendrá el PSOE

viernes 16 de junio de 2023 , 07:24h

Según el ‘Votómetro’ de THE OBJECTIVE, elaborado por la consultora Redlines, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ganará los comicios con un 35,2% de los votos, 8,7 puntos más que el PSOE. Este resultado, sumado al que lograría Vox (un apoyo del 13,8%), significa que ambas formaciones lograrían una amplía mayoría para poder formar gobierno.



En concreto, los populares obtendrán, según la metodología utilizada por Redlines, 148 diputados, 59 más que en las generales de 2019, a las que se presentaron con Pablo Casado como candidato a La Moncloa. Respecto a los porcentajes, el crecimiento también es destacable, ya que pasarán de un 21% logrado en esos pasados comicios al 35,2% que obtienen ahora.



Si sumamos ese resultado al que el ‘Votómetro’ le otorga a Vox, 32 diputados, la suma (180, cuatro por encima de la absoluta) deja claro que los dos partidos tendrán una amplía mayoría para poder formar un nuevo ejecutivo.



La izquierda perderá el gobierno y hasta 26 diputados



Además de señalar al centroderecha como el gran ganador en la noche electoral, el ‘Votómetro’ de Redlines pronostica que la izquierda, en su conjunto, perderá hasta 26 diputados en comparación a la representación parlamentaria con la que ha contado en la última legislatura. El mayor derrotado será el PSOE de Pedro Sánchez, que pasará de los 120 diputados a los 99 que logrará ahora (de 28,3% al 26,5%). De hecho, la socialista es la mayor bajada de un partido, ya que supera en un escaño al descenso de Vox respecto a los comicios de 2019.



La otra formación que entra en este ‘Votómetro’ es Sumar. El partido formado por Yolanda Díaz, una vez confirmado que acudirá en coalición con Podemos y otras formaciones al 23-J, se estrenará en la Cámara Baja con 30 diputados. Pese a ser un partido de reciente creación, su comparación respecto al número de representantes actual se hace, por pura lógica, con Podemos. En ese caso, Díaz no parece ser un revulsivo en la izquierda, ya que ni siquiera es capaz de mejorar los resultados. En concreto, pasa de 35 diputados a 30. Pese a ello, en porcentaje de voto sí mejoraría: conseguiría un 13,7% de los apoyos frente al 13% obtenido por los morados en 2019.



Metodología del ‘Votómetro’ de Redlines

La metodología utilizada para realizar el ‘Votómetro’ de THE OBJECTIVE y Redlines es una novedad en España, pero no lo es tanto en la cuna de las encuestas electorales, Estados Unidos. En el año 2008, el científico social Nate Silver constató que los sondeos tradicionales estaban -como en nuestro país- mediatizados por las líneas editoriales de los medios en los que se publicaban, por lo que decidió articular un ingenioso sistema de agregación de datos para corregir ese sesgo, un sistema que consistía en ponderar los datos en base a dos criterios: la tasa de acierto de cada empresa demoscópica y la fecha de publicación del sondeo. El resultado es conocido, Silver fue quien más se acercó al resultado final de las primeras elecciones ganadas por Barack Obama, muy por delante de las encuestas tradicionales y siendo fichado inmediatamente por The New York Times.



En el caso de el ‘Votómetro’ de THE OBJECTIVE y Redlines, se integran todos los sondeos que ofrezcan las doce empresas demoscópicas que mejores datos han obtenido durante el último año. Estas son Gad 3, Sigma Dos, Demoscopia, GESOP, DYM, Sociométrica, Imop Insights, NC Report, Celeste Tel, Invymark, Metroscopia y 40dB.