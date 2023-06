El PP supera los 150 escaños consiguiendo la MAYORÍA ABSOLUTA con VOX y el PSOE cae hasta cerca de los 100 escaños

lunes 12 de junio de 2023 , 07:40h

El PP ganará las próximas elecciones generales y está en condiciones de superar la barrera de los 150 escaños. La encuesta elaborada por GAD3 para ABC sitúa a los populares en un 36,6% de voto.



Y en una horquilla de entre los 150 y los 153 escaños. Habría que remontarse al año 2011, cuando Mariano Rajoy logró la mayoría absoluta, para encontrar un PP más competitivo electoralmente que el actual. Este resultado significaría un aumento de más de 60 escaños respecto al resultado de las elecciones del 10 de noviembre de 2019.



Desde el anterior sondeo de elecciones generales del mes de marzo el PP sube 4,4 puntos y en torno a una decena de escaños.



El PP alcanzaría la mayoría absoluta sin problemas a través de un acuerdo con Vox. La formación de Santiago Abascal, eso sí, se está resintiendo ante el empuje de Feijóo. Según el sondeo se quedaría en un 12,4% de los votos y entre 33 y 35 escaños.



Son 2,5 puntos menos que en el mes de marzo y una decena de escaños los que se deja por el camino. La derecha en su conjunto se sitúa en un 49% de voto y la suma de PP-Vox alcanzaría un mínimo de 183 y un máximo de 188 escaños.



El PSOE cae hasta los 101-104 escaños. La subida del PP, ampliándose la ventaja entre el primer y el segundo partido, es clave para la optimización de escaños por parte de Feijóo.



Durante toda esta legislatura el PSOE no ha dado señal de hundimiento, sí de retroceso. Pero con un nivel de apoyo bastante estable. Pero al pasar el PP a ocupar la primera posición, ahora es Feijóo quien amplifica la conversión en escaños. En las últimas elecciones el PSOE superó al PP por 7,2 puntos, que sirvieron a los socialistas para tener una ventaja de 31 escaños sobre el principal partido de la oposición. Ahora, el PP está 9,1 puntos por encima del PSOE y con ello logra sacar una ventaja de 50 escaños.



El sondeo le otorga al conglomerado liderado por Yolanda Díaz entre 27 y 29 escaños con el 11,2% de voto. El resultado es todavía 1,6 puntos inferior al resultado de Unidas Podemos en las anteriores generales cuando bajo la candidatura de Pablo Iglesias obtuvieron 35 escaños, que ya entonces era su peor resultado. La actual vicepresidenta segunda del Gobierno no aparece todavía en condiciones de invertir esa tendencia a la baja de su espacio político.



Las dos formaciones vascas repiten resultado. El PNV se queda con 6 mientras que Bildu obtiene 5. La formación independentista catalana perdería cuatro escaños bajando de 13 a 9. Con el escaño de Teruel Existe, que ha apoyado a Sánchez esta legislatura pero que se ha distanciado desde los últimos Presupuestos, que permitirían a la izquierda llegar a los 154 asientos en el Congreso de los Diputados.



Incluyendo los 8 de JuntsxCat, que se mantiene ahora ya sin la alianza con el PDECat, los 2 de la CUP y los 2 del BNG se llegaría a los 166 apoyos. La encuesta también estima un escaño para Coalición Canaria, que acaba de firmar un pacto de gobierno autonómico con el PP y que con ello es garantía de que no formaría parte de una mayoría alternativa a Núñez Feijóo.



Es decir, una reedición reforzada y radicalizada de la actual mayoría parlamentaria tampoco le sería suficiente al PSOE. Que en el mejor de los casos se quedaría a una decena de escaños de una mayoría alternativa a la suma del PP y Vox.



