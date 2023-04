En la última encuesta interna que manejan en el PP aseguran que tendrían con Vox más escaños que el PSOE

OTRA ENCUESTA confirma que Page perdería Castilla La Mancha : El último sondeo del PP de CLM le da mayoría ABSOLUTA con Vox para gobernar la región

Numerosos cargos del PSOE y amigos de Page ven peligrar sus puestos de trabajo y perder su jornalillo ante la MAYORIA ABSOLUTA del PP y VOX en CLM

sábado 22 de abril de 2023 , 17:32h

Según este estudio demoscópico, que ha podido conocer El Independiente, Page obtendría el 28-M entre 15 y 16 escaños; el popular Paco Núñez, entre 14 y 15, y Vox 3.



El sondeo confirma la desaparición de Ciudadanos, que tiene actualmente en la cámara autonómica cuatro asientos. Con estos números, incluso cogiendo la horquilla más baja, el centro-derecha sumaría 17 escaños y se haría con la presidencia autonómica.



Según otro sondeo de OKDIARIO, en cuanto a la distribución de escaños por provincias, los populares se impondrían a los socialistas en Albacete (4-3) y en Cuenca (3-2), siendo en esta circunscripción por estrecho margen. Tales fuerzas empatarían en cuatro escaños en Toledo y en dos en Guadalajara, y el PP sólo quedaría por detrás en Ciudad Real (4-3), aunque aquí los populares habrían pasado de estar casi cinco puntos por debajo del PSOE a mediados de febrero, según el anterior sondeo de Data10, a colocarse ahora a sólo dos puntos. Por su parte, David Moreno, actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Talavera, sacaría el escaño por Toledo, y su compañero Iván Sánchez Serrano haría lo propio por Guadalajara.



El quinto de Guadalajara



En dicho reparto de escaños, el cambio más relevante respecto a febrero se presenta en la circunscripción de Cuenca, donde el estudio recoge un vuelco a favor del PP, que se convertía en ganador.



Los populares estaban seis décimas por debajo del PSOE y ahora le sacan una ventaja de medio punto. Por otro lado, el único retroceso que experimenta el PP, muy ligero, es en Guadalajara, donde una bajada de cerca de un punto sería aprovechada por Vox para arrebatarle un escaño. No obstante, ello es todavía bastante voluble, puesto que PP, PSOE y Vox estarían disputándose en esta provincia el quinto diputado por menos de 500 votos.



La mala gestión que el Gobierno de Page hizo de la pandemia de coronavirus, con furibundos ataques a los médicos, sigue en la retina del electorado de Castilla-La Mancha. Un descrédito, también granjeado entre los profesores, que el presidente de la Junta no está consiguiendo revertir pese a su falso alejamiento de Sánchez en materias como los indultos, la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación o la ley del sólo sí es sí que está excarcelando a violadores. Cuestiones todas ellas que sus diputados votaron favorablemente.



«Dos que votan lo mismo son lo mismo y cada vez que Sánchez pone encima de la mesa una votación, el PSOE de Castilla-La Mancha vota con el PSOE nacional», recordó Núñez este jueves en un acto público en Puertollano (Ciudad Real) junto al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el candidato a la Alcaldía de la ciudad, Miguel Ángel Ruiz.



El presidente regional de los populares también destacó que el PP «es la única esperanza de seriedad y rigor de gestión para llevar a Castilla-La Mancha y a Puertollano hacia un futuro de transformación, dinamismo y vanguardia».



Por su parte, Rajoy pidió el apoyo ciudadano para Núñez y Ruiz como puntas de lanza de un partido llamado a gobernar, «una institución seria, unida y con buena salud» frente a «las malas compañías, las malas leyes y las malas ocurrencias del Partido Socialista» de Page y Sánchez.