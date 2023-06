El exalcalde socialista de La Coruña, Paco Vázquez acusa a Sánchez de "dar un pucherazo electoral" por elegir el 23J

sábado 03 de junio de 2023

El exalcalde socialista de La Coruña, Paco Vázquez, ha acusado este viernes, en COPE, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cometer un «pucherazo electoral» al convocar a los ciudadanos a las urnas el 23 de julio cuando no todos los españoles podrán votar ni se lo plantearán al estar viajando.



Durante una entrevista en ‘Herrera en Cope’, el exalcalde del PSOE ha acusado a Sánchez de dar un «pucherazo con la fecha», ya que el 23-J coincide con el puente del Apóstol Santiago, fechas en las que se estima habrá más de tres millones de desplazamientos. «No da puntada sin hilo», ha afirmado.



Vázquez ha señalado que mucha gente comienza sus vacaciones a partir del 15 de julio, hecho que hará que probablemente no estén en sus casas, y ello condicionará las elecciones al entregarse el voto por correo del día 3 al 18 de julio. «Te envían las papeletas entre el 3 y el 18 de julio, quiere decir que habrá mucha gente que a partir del 15 de julio no recibirán el suyo porque estarán fuera de casa, no recibirán los sobres», ha esgrimido.



Asimismo, ha hecho un llamamiento a la Junta Electoral Central (JEC) para que intervenga ante estos hechos, y les pide que aclaren que ocurrirá con los votos del 18 al 23 de julio: «¿dónde se guardan esas papeletas? quién las vigila?, dónde se depositan?».