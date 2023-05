CINE CLUB ALCARREÑO : "Utama" de Alejandro Loayza Grisi

domingo 28 de mayo de 2023 , 13:22h

Día 29 de mayo. 20:00H. Multicines Guadalajara

Dirección: Alejandro Loayza Grisi

Reparto: Luisa Quispe, José Calcina, Santos Choque

Título en V.O: Utama

Nacionalidad: Bolivia Año: 2022

Idioma: Castellano/Quechua (subtítulos Castellano)

Fecha de estreno: 28-10-2022

Duración: 87 min.

Género: drama

Color o en B/N: Color

Guión: Alejandro Loayza Grisi

Música: Cergio Prudencio

Fotografía: Barbara Alvarez

Distribuidora: Reverso Films

Sinopsis:

En el altiplano boliviano, una pareja de ancianos quechuas lleva años viviendo la misma vida cotidiana. Durante una sequía inusualmente larga, Virginio y su esposa Sisa se enfrentan a un dilema: resistir o ser derrotados por el entorno y el propio tiempo.

Crítica de Juan Pando para FOTOGRAMAS:

Todo en esta joya cinematográfica resulta sorprendente. La excelente dirección de actores, todos no profesionales; la belleza extrema de una fotografía y unos paisajes que eluden la tentación de la postal turística para integrarse de modo natural en la acción; la ternura que transmite con su retrato minimalista de un mundo que se extingue; que se trate de una ópera prima; el respeto que muestra por sus personajes, y, por encima de todo, la dignidad que reflejan estos. A ratos, situaciones, imágenes, personas o encuadres parecen destellos del mejor John Ford.

No es, con todo, una película fácil, empezando porque buena parte de sus diálogos, aunque pocos y breves, están en quechua, subtitulados al castellano. Este es un ingrediente esencial, lo mismo que las referencias de realismo mágico, ya que son causa de conflicto generacional de los ancianos, que se mantienen en comunión con la tierra, y los jóvenes, que viven en la ciudad, ajenos a sus raíces. Se describe algo que puede parecer lejano, pero films como 'Alcarràs' o 'As bestas' nos recuerdan que no lo está tanto.

Tráiler: https://youtu.be/aOJ-Jzdj_RU