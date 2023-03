Lamola denuncia que en Castilla-La Mancha cuesta vivir hoy un 15% más de media que en el resto de España

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en febrero, el IPC se ha situado en el 6,9% en la región, el más alto de todas las comunidades autónomas, prácticamente un punto por encima de la media nacional

jueves 16 de marzo de 2023 , 11:32h

El senador del Partido Popular por Guadalajara, José Luis González Lamola ha lamentado que Castilla-La Mancha “vuelva a tener el Índice de Precios al Consumo más alto de España, y ya llevamos más de un año así, con los precios disparados”. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en febrero el IPC se ha situado en el 6,9% en la región, el más alto de todas las comunidades autónomas.



Para el senador del Partido Popular, este dato “es muy negativo ya que se sitúa prácticamente un punto por encima de la media nacional”. Lamola ha destallado por sectores como ha afectado esta subida. En los alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación se dispara hasta el 17,5% anual, el precio de los hoteles y restaurantes también sufre una elevada inflación en nuestra región, el 8,4%, el calzado el 8,4%, los productos de menaje y el vestido un 7,9%, y las bebidas alcohólicas y el tabaco, un IPC del 8,7%.



Lamola ha aseverado que “con Page somos cada vez más pobres, porque en Castilla-La Mancha cuesta vivir hoy un 15% más de media que en el resto de España”. A esto hay que añadir, ha explicado, “que los ciudadanos de nuestra región tienen los salarios más precarios y la cesta de la compra más cara de toda España”.



A estos datos negativos se suma que la previsión de crecimiento económico para Castilla-La Mancha “no es nada halagüeña”. Con Page en el gobierno “en 2022 tan solo hemos crecido un 4,3%, muy lejos del 5,5% de la media nacional”.



El senador ha señalado que Castilla-La Mancha “no va a ser” una de las seis regiones que crezcan económicamente por encima de la media nacional en el pasado año, tales como Madrid o Galicia e incluso Andalucía, “que crecerán al ritmo de la media nacional. Lamentablemente terminamos 2022 en el furgón de cola de los indicadores económicos”.



Del mismo modo ha adelantado que para el presente año 2023 “la previsión es igual de mala”. De hecho, las regiones españolas crecerán este año a una media del 1,3% del PIB, mientras que Castilla-La Mancha crecerá tan solo un 1%, es decir, tres décimas menos. Por el contrario, Madrid crecerá un 1,4%, Andalucía un 1,3% y Galicia un 1,2%.



“Estos datos malísimos significan que los castellanomanchegos nos vamos haciendo cada vez más pobres mientras que regiones como Madrid, Andalucía o Galicia crecen cada vez más y sus habitantes mejoran su renta. Yeso es culpa de Page”.



Otra de las estimaciones que nos ofrecen los expertos de Funcas es que Castilla-La Mancha no tiene un buen potencial de aprovechamiento de los Fondos Europeos para crear industrias. De hecho, el Valor Agregado Bruto (VAB), magnitud macroeconómica que mide el valor total creado por un sector, es 1,2 puntos menos que la media nacional, que se sitúa en el 10,1, mientras Madrid, por ejemplo, tiene un VAB del 15,2.



Por otra parte, el elevado déficit registrado en 2022 por la Administración autonómica podría limitar el margen de expansión del consumo público e indica literalmente sobre nuestra región que “en suma, sus condicionantes estructurales no son muy favorables en el actual contexto”.



Además, ha avanzado el PIB per cápita se alejará todavía más de la media nacional en 2023, ya que retrocederá tres décimas y se situará en tan solo el 79,4% de la media española, “lo que nos aleja cada vez más de la convergencia económica con el resto de comunidades autónomas, lo que significa que, en nuestra región, el paró tenderá a crecer y la renta per cápita disminuirá”.



Estas son las previsiones de los expertos y “serán realidad, o aún peores, si dejamos que Page siga al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha”. Por suerte, ha apuntado “está en manos de los castellanomanchegos cambiar en mayo estas tendencias tan negativas apoyando al PP-CLM de Paco Núñez. Un partido para el que las claves de la Economía son la inversión, el crecimiento y el empleo”, ha zanjado.