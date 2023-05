AIKE celebra el cierre de campaña en el Café del Teatro Buero Vallejo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 26 de mayo de 2023 , 20:07h

El grupo local ha elegido un formato con intervenciones artísticas, poéticas y musicales para celebrar cuatro años de trabajo y una campaña electoral intensa en la que han centrado el esfuerzo en la calle de tú a tú para dar a conocer el proyecto y el trabajo realizado estos cuatro años de mandato.



Aike celebra el cierre de su campaña hoy, viernes 26, a partir de las 20:30 horas en el Camerino Café, en el Teatro Buero Vallejo. El grupo ha ido detallando las actividades realizadas dentro de la actividad de campaña mostrando las múltiples caras que han participado de esta actividad. “Empezamos esta campaña con Los Hermanos Cubero, celebrando el Día de Castilla, y cerraremos con la música del Dúo DinamiKOV y Piedra de Sangre, las actuaciones de EME, Luisa Bore y poesía gracias a la intervención de COCO, Comando Coro.” Explica Susana Martínez, candidata a la alcaldía por el grupo local.

“Una fiesta donde además de disfrutar de diferentes actuaciones vamos a regalar bellotas germinadas, pequeños robles para que cada persona se lo lleve a casa, lo cuide y dentro de cuatro años nos comprometemos a plantarlo. Un acto al que invitamos a todas las vecinas y vecinos que no se conformen con lo de siempre, que quieran apoyar este proyecto político y hacer florecer esta ciudad.” Apostilla Jorge Riendas, actual portavoz del grupo en el Ayuntamiento.



Tras una campaña intensa y de disfrutar mucho, somos un equipo fuerte donde siempre hay manos disponibles e ideas que queremos poner en marcha. Eso es un elemento importante para sacar adelante una campaña, más cuando no tenemos los recursos de los grandes partidos.” Afirma Martínez.



Aseguran llegar al 28 de mayo “con mucha energía y cada día más convencidas que este proyecto político tiene sentido y futuro. Tener opciones diferentes a las siglas y los partidos de siempre es una buena noticia, es el mejor antídoto para combatir la desafección por la política. Hemos demostrado con el trabajo desarrollado en estos cuatro años que somos una opción real y útil, con las ideas muy claras y una labor rigurosa en el Ayuntamiento. El trabajo está hecho, ahora hay que dejar que vote la ciudadanía.” Concluye Jorge Riendas, que anima a quien quiera acercarse a celebrar con el resto de candidatos y candidatas de la lista el trabajo hecho y a quien no pueda acercarse a llevar la papeleta de Aike a las urnas el próximo domingo.

