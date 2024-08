AIKE pide mejorar los equipamientos básicos de las Ferias de Guadalajara

viernes 30 de agosto de 2024

La ubicación, por tercer año consecutivo, de las Ferias y Fiestas en el centro de la ciudad obliga al alquiler, montaje y desmontaje de infraestructuras de alumbrado, luz, agua o generadores. Desde el partido municipalista piden racionalizar este gasto planificando unos equipamientos mínimos que perduren de año en año, facilitando el montaje y evitando que cuadros de luz o cables se coloquen de forma precaria e improvisada, especialmente en árboles y elementos patrimoniales.



Guadalajara, 29 de agosto de 2024.- Dentro de unos días Guadalajara estará celebrando sus Ferias y Fiestas, las terceras que se desarrollarán íntegramente en el centro sin utilizar el aparcamiento del centro comercial a modo de ferial. La instalación de atracciones, peñas y puestos en diferentes espacios de la ciudad como el parque de San Roque o la parcela de la avenida Juan Pablo II obliga al alquiler de generadores e instalaciones para suministrar agua, alumbrado, saneamiento o electricidad . Desde el partido municipalista AIKE piden que este gasto no sea en equipamientos que se improvisan cada año y que no sirven para el siguiente, por lo que en el Pleno del próximo lunes plantearán una moción al resto de la corporación para que, de cara a las Ferias del año 2025, se planifique la colocación de infraestructuras básicas.



Susana Martínez, concejala en el Ayuntamiento, y Patricia Ron, vicepresidenta del partido, han insistido en la necesidad de racionalizar los gastos, invirtiendo en equipamientos que perduren en el tiempo, facilitando así el montaje de atracciones y casetas. Evitando la imagen negativa de cables y cajas de luz situadas de forma precaria e improvisa, “colocadas de cualquier manera en árboles o elementos patrimoniales como la verja de Adoratrices o en la fachada del Infantado, causando destrozos en bordillos, césped o mobiliario urbano”, ha señalado Ron.“Con la propuesta planteada, además de evitar un gasto repetitivo y la falta de seguridad en algunas ocasiones, tendríamos equipamientos que podrían ser usados a lo largo del año en otras actividades que se desarrollan en estos espacios de la ciudad”, ha añadido la vicepresidenta de AIKE.



“Utilizar los árboles como soportes de cables o cuadros eléctricos no sólo incumple las ordenanzas municipales, sino que ofrece una imagen descuidada de la ciudad, especialmente en días donde las calles están llenas de vecinos y visitantes”, apunta Martínez. “Desde AIKE queremos unas Ferias y Fiestas pensadas para el disfrute, de la ciudad y de su gente, sin necesidad de derrochar o descuidar Guadalajara. Evitando improvisaciones, planificando y generando infraestructuras útiles que perduren”, ha concluido la concejala del partido municipalista.