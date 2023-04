AIKE propone la creación de una empresa municipal de suelo y vivienda en Guadalajara

lunes 24 de abril de 2023 , 19:22h

Susana Martínez y Jorge Riendas, candidata a la alcaldía por Aike- A Guadalajara hay que quererla- y actual portavoz de la formación local en el Ayuntamiento, han compartido con la prensa las dos propuestas que llevan a debate al Pleno de este viernes 28, penúltima sesión plenaria de este mandato. Se trata de una propuesta de vivienda y una que aborda políticas de juventud. “Seguimos centrando nuestras propuestas en mejorar la ciudad en que vivimos. En esta ocasión hablamos de vivienda, un área que es una asignatura pendiente para este Ayuntamiento que hay que abordar, así como desarrollar políticas de juventud e infancia.” Explica Martínez.



Por su parte el actual portavoz de Aike ha explicado que aun habiendo una ley que permite que el Ayuntamiento tenga competencias con respecto de vivienda y suelo, en Guadalajara no se ha llevado a cabo ninguna política para ello. “Creemos que es necesaria generar un patrimonio de suelo público que pudiera estar disponible para crear un departamento dentro del Ayuntamiento que gestione la tramitación y gestión del patrimonio municipal de suelo y segundo poner en marcha una empresa municipal del suelo y la vivienda de gestión directa, para generar diferentes tipos de viviendas que se adapten a las necesidades actuales de la sociedad, para ser intermediarios de los fondos europeos, para impulsar la construcción en los numerosos solares del centro y revitalizar zonas, ofrecer opciones habitacionales.” Expone Riendas.



“Después de 20 años no se ha hecho nada y es hora de que el Ayuntamiento asuma la responsabilidad de generar vivienda para la ciudad. Con una Empresa Municipal de Vivienda y Suelo no sólo se puede conseguir promover y construir viviendas en solares patrimoniales, no sólo se puede rehabilitar y regenerar edificios y espacios públicos para convertirlos en viviendas accesibles a quienes no pueden acceder al mercado libre por sus abusivos precios, sino que por ejemplo, ¿se imaginan una Empresa Municipal de Vivienda y Suelo presentando PAEs en el elevado número de solares que tenemos en la ciudad? Creemos que puede ser una realidad y que es más que necesario”. Añade el concejal local.



Por su parte Susana Martínez ha explicado la segunda propuesta que incluye programas educativos para realizar con los centros escolares, tanto de primaria como de secundaria, en los espacios verdes más cercanos. Conseguir que la infancia y juventud conozca y disfrute con el patrimonio natural urbano, vinculándose y haciendo suya la ciudad.”



Desde Aike proponen que el Ayuntamiento de Guadalajara lidere e implemente programas de educación medioambiental con los centros escolares, con el fin de dar a conocer la biodiversidad y riqueza de los hábitat urbanos de parques y zonas verdes, incluyendo después intervenciones artísticas en estos espacios, de mejora, embellecimiento y conservación. Conocer, intervenir, cuidar y embellecer zonas verdes e infraestructuras cercanas a los centros, disfrutar del barrio y hacer ciudad. “Contando con el Consejo Escolar de Localidad, el Consejo de Medio Ambiente, y los Consejos de Infancia, Adolescencia y Juventud, siempre teniendo en cuenta la participación”. Concluye Susana Martínez.