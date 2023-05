Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Moreno (Vox) en Guadalajara promete una ley ANITOKUPACION que “proteja” a los propietarios de viviendas de Castilla-La Mancha

sábado 20 de mayo de 2023 , 18:36h

El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla-La Mancha, David Moreno, en un mitin en Guadalajara junto al líder de Vox, Santiago Abascal, ha prometido que si llega al Gobierno habrá una ley antiocupación para “proteger” a los propietarios de viviendas porque tener una casa se ha convertido en un sueño “imposible” para muchos, bien por el precio o bien por el riesgo de que te la ocupen.



Moreno ha lamentado que hoy esté ocurriendo esto tanto en La Sagra, como en Guadalajara, Albacete o Cuenca, y ha asegurado que también está pasando en otros muchos pueblos de Castilla-La Mancha donde “no se habían imaginado que llegaran los okupas”, algo que cree está pasando porque “quien gobierna permite que se haya convertido en un modelo de vida”.



Y es que, según el candidato, esto se está consintiendo y no se legisla para solucionarlo. También ha reivindicado una asistencia pública sanitaria y ha criticado la falta de gestión del Gobierno de Emiliano García-Page en esta materia, lo que se traduce también en que “las camas no entren en los ascensores”, en alusión a la polémica surgida en el hospital de Guadalajara.



“En el norte tienen trenes que no entran en los túneles y aquí, en Castilla-La Mancha, camas que no entran en los ascensores”, ha subrayado.



PAGE Y SÁNCHEZ “SON LO MISMO”

Asimismo, el candidato de Vox ha puesto al mismo nivel el PSOE de Pedro Sánchez y el de García-Page, asegurando que “no hay dos PSOE: uno bueno y uno malo”, sino que “son lo mismo” porque “gobiernan igual e impulsan las mismas leyes y votan lo mismo”, por lo que ha pedido el voto para Vox.



“Los votos que suma y recoge Page le dan fuerza a Sánchez”, ha aseverado Moreno, para quien el candidato socialista también va “más allá” en temas como la aprobación de la Ley de Agricultura Familiar, que “posibilita la expropiación de tierras a los agricultores”, algo que Vox “no va a permitir”, ha subrayado.



“No nos sentimos representados por estos políticos porque no nos escuchan y hacen leyes contrarias a todos nosotros”, ha abundado, con críticas también a un PP que “defiende y gobierna igual que el PSOE”.



El candidato de Vox a la región también ha hecho referencia a promesas incumplidas tanto por parte del PP como del PSOE que afectan a la provincia de Guadalajara como es el desdoblamiento de la carretera CM-101 entre Guadalajara y Humanes, y “es que son iguales, no han cumplido ni unos ni otros”.



“No somos un clavo ardiendo ni una falsa promesa más”, ha señalado por su parte el candidato a la alcaldía de Guadalajara, Javier Toquero, convencido de que hay que votar a Vox porque son “la razón y la fuerza del sentido común” frente a la “sinrazón, las charangas y panderetas”.



“Este obrero del metal se ha hecho político para trabajar por cada vecino y cada barrio de mi querida Guadalajara”, ha subrayado.



De su lado, el candidato a las Cortes regionales por Guadalajara, Iván Moreno, ha apuntado que si Vox llega a gobernar en la región, pondrán a Guadalajara en “el primer plano”, acabando con el abandono al que ha estado sometida todos estos años por los “recortes e inacción”.



Iván Moreno se ha referido a Emiliano García-Page con el calificativo de “casamentero”, criticándole algunos de sus anuncios incumplidos, entre ellos, el de que iba a duplicar las UVI, y se ha preguntado cómo piensa hacerlo si se están yendo los médicos.