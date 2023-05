Núñez destaca sus más de 200 medidas para mejorar la sanidad que pasan por reforzar la Atención Primaria, reducir las listas de espera y recuperar la Carrera Profesional

Apuesta por abordar una mejor gestión en materia de farmacia hospitalaria de forma “que la mejoremos y la hagamos más eficiente y con mejores resultados en términos de salud”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 19 de mayo de 2023 , 12:00h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha y presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, ha destacado las más de 200 medidas que su proyecto contempla para el área sanitaria, entre las que destacan el refuerzo de la Atención Primaria, la puesta en marcha de un Plan de Choque contra las listas de espera o la recuperación de la Carrera Profesional sanitaria para todos los profesionales en todos sus grados, todo ello “con inversión”.



Así lo ha señalado Núñez, durante su intervención en la ‘Mesa de la Sanidad’ en Albacete, junto al candidato a la Alcaldía, Manuel Serrano, donde ha recordado que estas tres cuestiones las firmó ante notario el pasado 20 de febrero, mostrando así su total compromiso con la sanidad de Castilla-La Mancha.



El presidente regional del PP ha señalado que han sido 24 las veces en las que el PSOE de Castilla-La Mancha ha votado en contra de recuperar la Carrera Profesional Sanitaria en Castilla-La Mancha y, además, en los últimos Presupuestos de Castilla-La Mancha aprobados se incluía un artículo en el que prohibía su recuperación, un artículo que se ha comprometido a derogar.



Igualmente, Núñez ha apostado por abordar una mejor gestión en materia de farmacia hospitalaria de forma “que la mejoremos y la hagamos más eficiente y con mejores resultados en términos de salud”.



“El refuerzo y la mejora en urgencias, emergencias, transporte sanitario terrestre y aéreo, serán objeto de una atención muy especial, dada la presión que en la actualidad sufren y atendiendo a la singularidad territorial de nuestra región”, ha incidido. Además de abordar asuntos de capital importancia en orden a reconocer mejoras salariales y laborales; adoptar medidas para el desarrollo de la formación sanitaria especializada en ciencias de la salud mediante el sistema de residencia; o impulsar decididamente el plan de formación continuada.



Igualmente, Núñez ha destacado que es necesario aprobar una Ley de Salud Integral en la que se refuerce la coordinación y permita abordar emergencias sanitarias y de salud pública.



“La modernización, conclusión y nueva construcción de infraestructuras sanitarias en la región constituirá otro de los pilares fundamentales en nuestra acción de Gobierno, dotándolos de personal y reduciéndolos de burocracia”, ha defendido.



LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA SANIDAD



Núñez ha aseverado que “la sanidad está hecha un desastre”, ya que la región cuenta con centros hospitalarios desbordados por el cierre de camas, urgencias hospitalarias colapsadas, operaciones que están siendo suspendidas, personas que tienen que irse a otras localidades para ser atendidas o médicos de familia que tienen que asumir la agenda de los compañeros porque no hay sustituciones.



Además, “asistimos de manera recurrente al colapso de la Atención Primaria, con unos profesionales exhaustos, con agendas que pasan de 35 o 40 pacientes a 75 u 80 pacientes, sin cubrir las bajas ni los permisos”.



No es cierto, ha continuado Núñez, que haya una mayor inversión en sanidad porque el Gobierno del PSOE es el único de España que redujo el porcentaje de gasto sanitario público dedicado al primer nivel asistencial, pasando del 16,97 por ciento al 13,61 por ciento.



LISTAS DE ESPERA SANITARIA



La lista de espera quirúrgica ha aumentado un 3,7 por ciento en la región desde que en 2015 gobierna el PSOE, concretamente 34.150 pacientes. Además, Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma donde más tienen que esperar los niños para ser operados, con una media de 250 días y es la región donde los pacientes más tienen que esperar para ser operados, con una media de 157 días, a pesar “de la manipulación y maquillaje de las listas de espera”.



Y, todo esto, sumado a la nefasta gestión de la pandemia del coronavirus, pandemia que el candidato del PSOE calificó como una “simple gripe”. Además, durante los peores momentos de la pandemia se dedicó a insultar a los profesionales sanitarios acusándolos “de grabar vídeos” y de no hacer su trabajo.



“Yo cumplo lo que prometo. Hoy, puedo mirar a los ojos a los sanitarios y decirles que la palabra de Paco Núñez si vale, que siempre se cumple. No recogemos falsas realidades, sino que recogemos la gestión que vamos a implementar en el Gobierno de Castilla-La Mancha”.



Por eso, ha pedido su ayuda a todos los sanitarios para que “juntos podamos desarrollar este programa de Gobierno” porque el tiempo del PSOE “ya ha pasado” y “comienza un nuevo ciclo”, con la gestión, la eficacia, la profesionalidad por “bandera”.



Por último, Núñez ha defendido que Manuel Serrano volverá a ser el alcalde de la ciudad de Albacete. “Doy fe de que es tenaz y persistente en cualquier asunto y, sobre la sanidad, lo será aún más”.