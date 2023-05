Unidas Podemos denuncia el robo de “prácticamente todos” sus carteles electorales en Las Avenidas, San Bartolomé y el casco histórico de Yebes

Juli Amadeu Àrias, candidato de Unidas Podemos a la alcaldía, considera que se trata de “un acto antidemocrático, realizado con premeditación y con medios, al tenerse que subir a más de 40 farolas con escaleras para quitarlos”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 16 de mayo de 2023 , 12:54h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Unidas Podemos ha denunciado ante la Guardia Civil el robo de “prácticamente todos” sus carteles electorales y soportes apenas un día después de su colocación en Las Avenidas, San Bartolomé y el casco histórico de Yebes.



La formación morada ha solicitado a la Benemérita el visionado de las cámaras de seguridad en busca de responsables y ha informado a la Junta Electoral. Juli Amadeu Àrias, candidato de Unidas Podemos a la alcaldía de Yebes, considera que se trata de “un acto antidemocrático, realizado con premeditación y con medios, al tenerse que subir a más de 40 farolas con escaleras para quitarlos”.



Unidas Podemos ha recordado que la Ley del Régimen Electoral General contempla la colocación de propaganda electoral en las farolas en campaña. “No es habitual en el municipio, pero nuestra candidatura ha querido hacerlo estas elecciones como parte de la campaña, igual que se hace por ejemplo en nuestro vecino Horche, aun teniendo bastante menos población”, ha explicado Àrias. El candidato a la alcaldía de Yebes ha anunciado que “esta semana vamos a colgar nuestros carteles en las farolas de Valdeluz, donde hay más cámaras, y no dudaremos en volver a denunciar cualquier ataque a nuestra libertad de propaganda política, cuando no impedimos que cualquier otra candidatura ponga también sus carteles y cuando hay farolas de sobra”.



En este sentido, Àrias ha añadido que “parece que a alguien le molesta nuestra campaña y le tiene miedo a nuestras expectativas electorales, pero no es lícito que se recurra a la guerra sucia”. Unidas Podemos ha pedido “juego limpio” al resto de candidaturas y su cabeza de lista local ha valorado que “aunque nos quiten los carteles, no nos quitan la ilusión con la que estamos afrontando la campaña, ni la determinación y la valentía para transformar todos los núcleos de nuestro municipio”.