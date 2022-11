Una comitiva de terroríficos personajes se pasea por Valdeluz, cuyo Pasaje del Terror estremece a niños y adultos

martes 01 de noviembre de 2022 , 12:04h

Payasos It, novias cadáver, calabazas, condes Drácula, esqueletos, Catrinas, Chuckys, Ghostfaces, brujas, fantasmas, vampiresas, payasos de la curva, Maléficas, Jockers, enfermeras y médicos zombies…



Estos terroríficos y escalofriantes personajes y muchos más desfilaron este sábado por las principales avenidas del núcleo urbano de Valdeluz en el pasacalle organizado por el Ayuntamiento de Yebes en las vísperas de la festividad de Todos los Santos, con la participación de cerca de trescientas personas. Muchas de ellas quisieron ser fieles a la tradición y se ataviaron para la ocasión con sus disfraces más espeluznantes de Halloween. Familias al completo, grupos de amigos e incluso vecinos a título particular, de Yebes y de Valdeluz, respondieron al llamamiento de esta cita con las vísperas de Difuntos. ‘Un hábito que no hace al monje y que ha terminado por convertirse en una tradición y cuya efeméride muchos esperan con ansia’, esgrime Miguel Cócera, alcalde de Yebes, a la vista del éxito de la convocatoria.



Encabezada por la charanga Manisseros, la multitudinaria comitiva partió de la Plaza de la Encina con destino a la biblioteca municipal de Valdeluz por las avenidas María Moliner y Asteroides Yebes.



En cuya carpa exterior les esperaba una degustación del tradicional bizcocho con chocolate, que fue servida por el alcalde Miguel Cócera y Blanca Arrasate, concejal de Educación, que repartieron más de 270 raciones. Un ágape en el que tampoco faltaron los dulces, caramelos y golosinas del truco o trato que, sin duda, es la frase más repetida y escuchada en estos días de ir de casa en casa. ‘Esta vez pudieron llenarse los bolsillos sin necesidad de ningún tipo de acuerdo y sin tener que llamar a las puertas”, explica Miguel Cócera, alcalde de Yebes. Muy arraigada en países anglosajones, Halloween ya figura con letras de oro en el calendario festivo de nuestro país, cuya iconografía y decorado incluso se han trasladado a los centros de trabajo, colegios, establecimientos comerciales, polideportivos, etc.



Pero lo mejor estaba por llegar. A las puertas de la biblioteca municipal de Valdeluz se arremolinaba una expectante chiquillería. Decenas de niños y niñas de todas las edades y multitud de adultos esperaron pacientemente en la cola para acceder al Pasaje del Terror que se había dispuesto en el interior. Un sobrecogedor y pavoroso recorrido que recreaba algunas de las escenas más monstruosas, pavorosas y fantasmagóricas de Halloween. Donde se pudo ver a la niña del exorcista, un flashmob de zombies o los típicos muertos vivientes arrastrándose por el suelo. Una magnífica recreación y ambientación que corrió a cargo de los integrantes de las peñas ‘Hijos de Kripton’ y ‘Hook & Roll’ de Valdeluz en colaboración con la concejalía de Juventud. ‘Donde los gritos, sustos, alaridos y sorpresas estuvieron a la orden del día en un túnel del terror que estuvo a la altura de las circunstancias gracias al trabajo, denuedo, esfuerzo e implicación de un nutrido grupo de peñistas’, indica Juan Antonio Perojo, responsable de Juventud.



Al mediodía de este domingo se repitieron escenas similares en la Plaza Mayor de Yebes, aunque esta vez con los niños y niñas como protagonistas, que se acicalaron con sus maquillajes y disfraces de Halloween. Donde tampoco faltaron los típicos bizcochos de soletilla regados con rico chocolate.