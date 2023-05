Agudo advierte que Page quiere expropiar las tierras a los agricultores, del mismo modo en que Podemos quiere quitar las viviendas ocupadas a sus propietarios

Asegura que “las mentiras de Page ya no se las cree nadie” y recuerda que “derogarán esta ley, en cuanto Paco Núñez sea presidente de Castilla-La Mancha”

martes 02 de mayo de 2023

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha advertido que la nueva ley de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra aprobada en las Cortes regionales por el PSOE en el último pleno antes de su disolución, plantea expropiar las tierras a los agricultores de igual manera que Podemos quieren quitar las viviendas ocupadas ilegalmente a sus propietarios. “Es la política podemita de Emiliano García-Page”



Así lo ha resaltado en declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, donde ha lamentado que Page se dedique a expropiar tierras en vez de ayudar a los agricultores, haciendo eco a portadas de medios como el diario El Mundo. “El Gobierno de Castilla-La Mancha hace mucho que abandonó el sentir de la calle y el sentir de los castellanomanchegos. Page en vez de ayudar a los agricultores, que están atravesando los peores momentos, por el ataque del Gobierno de C-LM y la sequía, la única ocurrencia que tiene es la de prohibir a los agricultores que hagan tranquilamente su trabajo. Esta ley nos demuestra que Castilla-La Mancha está sometida a la dictadura de Emiliano García-Page”, ha remarcado.



Agudo ha recordado que el Partido Popular denunció y advirtió las consecuencias de esta ley en el último pleno, “es digna de los podemitas o de los comunistas más recalcitrantes. Con esta ley van a poder expropiar a los legítimos dueños de las tierras de nuestra región, cuando Page y los suyos decidan o consideren que tierras no cumplen una función social, como así lo recoge el artículo 29 de esta ley”, y ha remarcado, “pero es que además los diputados socialistas de Page han justificado las expropiaciones diciendo que les iban a dar esas tierras a quienes las necesiten”.



La dirigente popular se ha mostrado contundente, “es lo nunca visto en España. Page va a expropiar cuando él decida, como hacía el dictador comunista Hugo Chávez con las compañías agrícolas españolas o con constructoras y otras empresas”. En ese sentido, Agudo ha tachado de intolerable la actuación del Gobierno de C-LM, al que acusa de ataque permanente con el campo y a los agricultores de nuestra tierra.



Frente a esto, la secretaria general del PP de C-LM ha manifestado que entre sus propuestas derogarán la Ley de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra y ha recordado que las principales organizaciones agrarias también se han manifestado en contra de esta ley. Del mismo modo en que el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha advirtió que esta ley rozaba la inconstitucionalidad, desde el PP-CLM piensan que “realmente la vulnera, y por eso la vamos a derogar en cuanto Paco Núñez sea presidente de Castilla-La Mancha.”



La secretaria general ha aprovechado la ocasión para recordar las palabras de Emiliano García-Page quien manifestó su intención de dimitir, si expropiaban las tierras de los agricultores, “no es que vaya a dimitir, es que los ciudadanos le van a cesar el próximo 28 de mayo con esas mentiras. Page y los socialistas en Castilla-La Mancha ya no engañan a nadie. Cuando él decía que iba a dimitir si Pedro Sánchez ganaba las primarias de su partido y ahí sigue al frente del Partido Socialista de Castilla-La Mancha o cuando él decía que jamás pactaría con Podemos y cerró gobierno con Podemos. En definitiva, las mentiras de Page ya no se las cree nadie”.



Agudo ha incidido en que el tiempo de socialismo en Castilla-La Mancha ha terminado. “Page no puede ser más el presidente de los castellanomanchegos. Hacemos un llamamiento a los ciudadanos de esta tierra para que el próximo 28 de mayo decidan en manos de quién tiene que quedarse el futuro de esta tierra. Si en manos de un candidato, el del Partido Socialista de Castilla-La Mancha que da la espalda una vez más a los agricultores y a nuestro campo, atacándoles con una ley injusta, o apuestan por ese cambio de ciclo, por esa alternativa de gobierno que representa Paco Núñez”, ha finalizado.