Lucas Castillo defiende en Yunquera la filosofía “de trabajo y actitud” para solucionar los problemas de los vecinos “porque quien trabaja y quiere, puede”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 01 de mayo de 2023 , 11:48h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Partido Popular de Yunquera de Henares ha celebrado esta mañana el acto de presentación de la candidatura para las próximas elecciones municipales. El número uno de la lista, y actual alcalde de la localidad, Lucas Castillo se ha mostrado especialmente emocionado por el gran número de vecinos que le han arropado en este acto y ha agradecido que compañeros de localidades de la comarca como Fontanar, Quer, Azuqueca o de Humanes hayan asistido al mismo. Igualmente ha agradecido al presidente de la Junta Local del PP, Francis Gutiérrez, su apoyo constante y a Pilar Lafuente, quien fuera alcaldesa hace años, ha asegurado que es un referente y “su voz y su opinión siempre cuentan”.



Castillo ha comenzado su discurso dando gracias y pidiendo perdón. Las gracias porque en 2019 “nos dieron la oportunidad de cumplir un sueño, gobernar desde la humildad y la responsabilidad desde la eficiencia” y también ha pedido perdón por cualquier error que hayan tenido.



El candidato del PP ha recordado que la filosofía que adoptaron fue sencilla, “trabajo y actitud” porque lo principal “es solucionar los problemas” de los vecinos y del municipio y “eso demuestra la valía”. Castillo ha asegurado que “quien trabaja y quiere puede”, y esa ha sido la filosofía de este equipo en los cuatro años que han estado gobernando el Ayuntamiento de Yunquera de Henares con “voluntad y honestidad”.



El cabeza de lista ha aseverado que no van a entrar en polémicas, “nosotros no vamos a agredir verbalmente a ningún contrincante político porque respetamos a todos. Nosotros vamos a hablar de lo que hemos hecho y de lo que queremos hacer, pero hay quien no va a tener este respeto, ni este civismo y van a querer generar ruido y confusión”.



Por ello, ha pedido a los presentes serenidad “porque tienen mucho de lo que poder presumir e ilusionar a los yunqueranos”. Castillo ha resaltado la labor de escucha y de conseguir buen clima “porque somos personas coherentes, hemos conseguido cosas porque hemos tenido la facilidad de gestionar, y eso se consigue con mayorías absolutas”. Sobre esto ha querido reflexionar y apuntar que “cuando partidos minoritarios entran en gobiernos, lo que ocurre es que la necesidad de una mayoría pasa a ser la necesidad de una minoría y eso no es lo que la ciudadanía necesita, para eso no estamos aquí”.



También ha reclamado la confianza de los yunqueranos no solo por la gestión, “sino por la labor de convivencia que se ha logrado y generado en estos cuatro años. En este punto ha resaltado el lema de esta campaña “Sintiendo Yunquera”, porque ha asegurado que “el municipio tiene muchas formas de sentir y desde esta candidatura estamos abiertos a escuchar y aquellos que quieran construir estarán a nuestro lado”.



Castillo ha afirmado que los cuatro años de esta legislatura han sido duros por varios factores. Por el Covid y la incertidumbre que generó “pero que supimos afrontar con decisión, esfuerzo y la valentía de todos los yunqueranos”. Por el proyecto del Macrovertedero que casi acaba con toda esperanza de futuro en el municipio y la comarca y que, en ese momento, el Ayuntamiento sí supo oponerse y vencer; por el fenómeno de la filomena, “otro difícil reto por su intensidad en tan poco espacio de tiempo que solventamos con trabajo”. Y por último, pero no por ello menos importante, “por la mala situación contable y financiera en la que se encontraba el Ayuntamiento cuando asumimos su gestión”.



El candidato ha subrayado que “con trabajo, serenidad y voluntad han conseguido sanear las cuentas tras una auditoría interna, la deuda con los bancos está a cero y el consistorio tiene un remante de tesorería de 1,4 millones de euros”.



Pese a las dificultades de la legislatura “se han conseguido muchos hitos” y ha detallado alguno de ellos como; la ampliación del colegio, la ampliación del IES Clara Campoamor, el nuevo pabellón del CEIP Virgen de la Granja, los planes de rehabilitación de edificios, de infraestructuras deportivas, de asfaltado o la creación de nuevos servicios como la Escuela de Música o el Proyecto Inclúyete. También ha sido importante el trabajo para atraer a nuevas empresas fomentando bonificaciones fiscales del 95% en el Impuesto de Construcciones y Obras como reclamo, así como la adquisición de una parcela en propiedad para construir el nuevo centro de salud, una necesidad histórica que en la actualidad encara un horizonte de consecución real.



Finalmente, el candidato se ha comprometido a trabajar en la misma línea y ha asegurado que si los yunqueranos le dan su confianza el próximo mes de mayo “su equipo volcará todos sus esfuerzos en lograr instalar en la localidad una residencia de mayores”.







Candidatura



1. LUCAS CASTILLO RODRIGUEZ



2. MARIA ELENA SEBASTIAN CAMARENA



3. CARLOS GONZALEZ HURTADO



4. MARIA ANTON RODRIGUEZ



5. GUILLERMO LORENZO DONGIL



6. ISMAEL LEONCIO ISIDRO



7. MARIA ISABEL SANTIAGO SAÑUDO



8. DAVID ROBLEDO POZUELO



9. MARIA ALICIA MOLINA SANCHEZ



10. JUAN DONGIL GONZALEZ



11. ESTEFANIA FERNANDEZ AMARO



Suplentes



1. IVAN MOYANO LOPEZ



2. VICENTE DEL AGUILA ROQUERO



3. NATALIA GARCIA ABAD



4. CRISTIAN GUILLERMO ALVAREZ ALVARADO



5. SARA DONGIL DE PEDRO



6. ALBERTO PIMENTEL GUIJOSA



7. ALMUDENA OROZCO CUBILLO