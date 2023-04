Núñez felicita desde Sigüenza la Pascua de Resurrección y agradece el esfuerzo realizado por todos para que Castilla-La Mancha vuelva a vivir una gran Semana Santa

El presidente del PP-CLM ha asistido en Sigüenza a la misa solemne y a la procesión del encuentro de Jesús Resucitado con la Virgen de la Alegría, donde ha querido agradecer públicamente el enorme trabajo de hermandades y cofradías “

domingo 09 de abril de 2023

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha querido felicitar este domingo la Pascua de Resurrección a todos los castellano-manchegos y ha querido, también, agradecer públicamente el enorme esfuerzo realizado por todos para que nuestra región vuelva a vivir una gran Semana Santa.



En la Catedral de Sigüenza, donde el líder del PP ha participado en la misa solemne y en la procesión del Encuentro con Jesús Resucitado y la Virgen de la Alegría, Núñez ha señalado que el de “hoy es un día para acordarnos de todos los que han permitido que la Semana Santa esté en la calle”.



Núñez ha mostrado su agradecimiento a todas las hermandades y cofradías y a todos los que la han hecho posible. “Yo quiero felicitarles a ellos. A todos los que durante meses, con esfuerzo, con dedicación, con trabajo, con intensidad, han permitido que muchos turistas llenen Castilla-La Mancha estos días y que muchos castellano-manchegos podamos vivir, sentir y disfrutar una Semana Santa, la de Castilla-La Mancha, que es maravillosa”.



El presidente regional del PP de Castilla-La Mancha ha querido acordarse, también, de aquellos “que parece que no están pero sin los cuales es imposible que la Semana Santa luzca como lo hace”, y ha dado las gracias públicamente a todos los voluntarios de Protección Civil, de Cruz Roja, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los trabajadores de los servicios de recogida de sólidos, de la limpieza…, “a ese gran personal que no aparece en las procesiones, ni en las fotografías de Semana Santa, pero sin los cuales nuestra Semana Grande no sería lo que es en Castilla-La Mancha”, ha añadido.



Por último, Paco Núñez ha insistido, momentos antes de participar, también, en la tradicional quema del Judas, que la Semana Santa “es la suma de mucha gente que la hace posible, es la suma del esfuerzo de muchos que la trabajan para que otros la podemos disfrutar y sentir” y ha afirmado que, una vez más, “la Semana Santa de Castilla-La Mancha ha sido un éxito gracias al conjunto de los castellano-manchegos”.