Miguel Ángel Flores, candidato de VOX a la Alcaldía de Azuqueca de Henares

martes 04 de abril de 2023

El Comité Ejecutivo Nacional de VOX ha designado a Miguel Ángel Flores como candidato a la Alcaldía de Azuqueca de Henares, en las próximas elecciones municipales que se celebrarán en mayo.



El candidato al consistorio azudense ha asegurado que “VOX es importante para Azuqueca porque todos estos años que lleva gobernando el Partido Socialista en Ayuntamiento y Diputación se está demostrando que el trabajo que están haciendo no es correcto. Tenemos un problema de inmigración y de vandalismo en Azuqueca de Henares al que no estando soluciones. La solución correcta no es hacer ese centro de inmigrantes, que realmente es un centro de menas. Lo que va a hacer es agravar mucho más los problemas de vandalismo que hay en el pueblo”.



Miguel Ángel Flores está casado, tiene tres hijos y desde hace 17 años es empresario del sector hostelero en la localidad. “Tengo mi negocio y conozco todos los problemas que acarrea al tenerlo dentro de Azuqueca. Quiero que el pueblo donde estamos todos, sea para vivir con seguridad, tranquilidad y que no tengamos salir a la calle escondidos, sin poder pasear tranquilamente por nuestros parques”, ha asegurado el candidato a la Alcaldía.



Afiliado a VOX Guadalajara desde 2019, Miguel Ángel Flores se presenta como un candidato solvente y comprometido, con una trayectoria profesional destacada en Azuqueca de Henares y una amplia experiencia en el ámbito empresarial. Su candidatura a la Alcaldía azudense es una apuesta por la estabilidad, el progreso y el bienestar de la localidad, y cuenta con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional.