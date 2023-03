Resultado de las votaciones del pleno del ayuntamiento de Guadalajara del 31.03.2022

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 31 de marzo de 2023 , 17:58h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

1 Aprobación del borrador del acta de la sesión plenaria ordinaria del 3 de marzo y de los correspondientes a las sesiones plenarias extraordinarias de los días 3, 20 y 22 de marzo.



ASENTIMIENTO



2 Expediente 4263/2023. Concesión de distinciones al personal jubilado en el año 2022.



UNANIMIDAD



3 Expediente 10125/2022. Aprobación de la Cuenta General del Ejercicio 2021.



SI: 13(PSOE, CS) NO: 2(VOX) ABS: 10(PP,UP,AIKE)



4 Expediente 4968/2023. Modificación de Créditos 1/CE/02. Créditos extraordinarios/suplementos de crédito.



SI: 15(PSOE, CS, UP, AIKE) NO: 10(PP, VOX)



5 Expediente 2984/2023. Modificación de Créditos. Expediente de transferencias positivas y negativas 1/TC/05 – 2023.



SI: 15(PSOE, CS, UP, AIKE) NO: 2(VOX) ABS: 8(PP)



6 Expediente 5551/2023. Consignaciones nominativas de subvenciones habilitantes de su concesión directa. Subvención Rincón Lento.



SI: 15(PSOE, CS, UP, AIKE) NO: 2(VOX) ABS: 8(PP)



7 Expediente 5367/2022. Obligaciones trimestrales de suministro de información 2022. Cuarto Trimestre 2022.



ASENTIMIENTO



8 Expediente 601/2023. Solicitud de nulidad de pleno derecho (art.217 LGT) de la liquidación IIVTNU 1286 /2018.



UNANIMIDAD



9 Expediente 19033/2022. Diez solicitudes de nulidad de pleno derecho art. 217 LGT (IIVTNU) Expediente OTAG2 1145/2014 (liquidaciones 1410, 1412, 1414, 1415, 1416, 1417, 1419, 1420, 1421, 1423/2018).



UNANIMIDAD



10 Expediente 3610/2023. Revisión del Padrón Municipal de Habitantes de Guadalajara, con referencia a 1 de enero de 2023.



UNANIMIDAD



11 Expediente 5478/2023. Dación de cuenta al Pleno del informe de gestión elaborado por la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones correspondiente al ejercicio 2022.



DACIÓN CUENTA



12 Expediente 7362/2022. Recurso de reposición contra la resolución de la adjudicación de la unidad de ejecución SUE-05B.



SI: 23(PSOE, PP, CS, UP, AIKE) ABS: 2(VOX)



13 Se añade por URGENCIA: Desestimación Recurso a modificación de crédito

SI: 13(PSOE, CS) NO: 11(AIKE, PP, VOX) ABS: 1(UP)



14 Expediente 1/2023. Relaciones de Decretos y Acuerdos de la JGL.



DACIÓN CUENTA



15 Expediente 4836/2023. Moción del Grupo Aike sobre los rodajes de Stanley Kubrick.



UNANIMIDAD



16 Expediente 4838/2023. Moción del Grupo Popular sobre administración abierta.



SI: 11(PP(-1), VOX, UP, AIKE) NO: 13(PSOE, CS)



17 Expediente 4854/2023. Moción del Grupo Unidas Podemos-Izquierda Unida para el reconocimiento de José Herrera "Petere".



UNANIMIDAD



18 Expediente 4857/2023. Moción del Grupo Aike sobre movilidad ciclista.



SI: 12(AIKE, PP, VOX, UP) NO: 13(PSOE, CS)



19 Expediente 4855/2023. Moción del Grupo Unidas Podemos-Izquierda Unida para la mejora del sistema de distribución de Material Ortoprotésico en Castilla La Mancha.



UNANIMIDAD