Gascón llevará al Estatuto de Autonomía de CLM su propuesta de blindar los servicios públicos por ley

viernes 31 de marzo de 2023 , 13:39h

Tras haber presentado el pasado martes una medida para el blindaje integral por ley de la recuperación de los servicios públicos y los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector público de Castilla-La Mancha, Unidas Podemos la llevará al Estatuto de Autonomía de CLM.



Así lo ha hecho saber a los medios el candidato a la presidencia de la región, José Luis García Gascón en la localidad toledana de Illescas, junto al candidato a la alcaldía de la localidad por Unidas Podemos, Juan Muñoz. “La Sagra es una de las comarcas de la región que más está viviendo el austericidio comenzado por el Gobierno de Cospedal y aumentado por Page. En su centro de salud hay una demora de las citas médicas que llega a los 15 días y el Centro de Especialidades que desmanteló Cospedal Page no ha revertido la situación en la que se encuentra”, afirma Gascón.



“La gente no quiere vivir en una región en la que gobierna un presidente que no ha revertido los recortes y las privatizaciones que hizo su predecesora, y por ello nosotras lo llevaremos al Estatuto de Autonomía”, asegura García Gascón. El líder progresista asegura que “se va a encargar de que la sanidad pública en CLM vuelva a brillar, y garantice a los habitantes de la región el cuidado, tanto para los pacientes como para los trabajadores y trabajadoras”.



García Gascón señala que “Page no solo no ha revertido sino que ha aumentado los recortes y las privatizaciones que llevó a cabo el Gobierno de Cospedal en toda la comunidad autónoma. Además, Page va un paso más allá presuntamente manipulando los datos en las listas de espera sanitarias como Cospedal los escondió”. El líder progresista recuerda que “Unidas Podemos presentó ante el Congreso de los Diputados una pregunta dirigida al Ministerio de Sanidad para que se averigüe si los pacientes castellanomanchegos no están siendo citados cuando la cita para consulta externa no puede ser inferior a 90 días”.



Tren de cercanías y derechos laborales en Illescas



Muñoz declara que “a pesar de su cercanía con Madrid, toda la Sagra e Illescas sufren un gran problema de transporte público” y que “la implantación de una línea de tren de cercanías en la provincia de Toledo y con Madrid sería la solución ideal para mejorar la conexión entre las ciudades de la región como hemos propuesta recientemente en una iniciativa en las Cortes de la región”. El candidato a la alcaldía de Illescas afirma que “los trenes lanzadera que conectan Illescas con los municipios del sur de Madrid no suponen una solución eficiente, ya que no es una alternativa viable para conectar los municipios y la provincia de Toledo con el resto de Castilla-La Mancha y con Madrid”.



En relación a los derechos laborales en la comarca toledana de La Sagra de la que Illescas es la capital, Juan Muñoz, ha concluido que “es necesario que las empresas del sector logístico de Illescas adopten una política de contratación responsable, asegurando la calidad de empleo y garantizando la estabilidad laboral”.