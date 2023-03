Unidas Podemos-IU lleva a los tribunales al Ayuntamiento de Guadalajara (PSOE/CS) por "los incumplimientos en Suelo y Vivienda"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 27 de marzo de 2023 , 19:11h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Grupo Municipal Unidas Podemos-IU ha dado a conocer hoy el registro de un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.



El recurso tiene por objeto preservar la finalidad de fomento de vivienda protegida del Patrimonio Municipal del Suelo a propósito de una Modificación de crédito en el ejercicio 2022. En palabras del portavoz del Grupo Municipal, Jose Morales, “el Patrimonio Municipal de Suelo debe servir para tener vivienda protegida, para que el Ayuntamiento tenga políticas de vivienda diferentes a las del PP y de acuerdo con la legislación en vigor”. Morales ha recordado cómo los tribunales ya le han dado la razón, entonces al Grupo Municipal de IU, tanto a un recurso al presupuesto en 2002 como al de 2009. Y apostilla “somos las izquierda transformadora y fiable que mantiene la defensa de los instrumentos públicos de vivienda durante décadas”.



Por parte también del grupo Municipal, Alfredo Vicente Ruano, ha sintetizado las propuestas en materia de vivienda del grupo Unidas Podemos-IU en este mandato; “hemos propuesto intermediación en los alquileres, compra de viviendas, con presupuesto municipal y con subvención del ministerio de la vivienda, para tener un parque municipal de viviendas en alquiler. Aún así entendemos que el instrumento más potente será que después de las próximas elecciones podamos imponer que se cree una empresa municipal de la vivienda y el suelo”.



En la rueda de prensa han estado acompañados del Coordinador Regional de Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo, para abordar problemáticas de vivienda en el conjunto de la región. El Coordinador de IU ha declarado su desconcierto ante la decisión del gobierno de Castilla-La Mancha de destinar cien millones de euros procedentes de los Fondos Europeos a la construcción de diez mil viviendas público-privadas.



Para Crespo, “esta decisión obligará a los ciudadanos a acreditar la capacidad adquisitiva para optar a estas viviendas. Esto supondría, ha explicado el coordinador de IU, que la población joven quedaría fuera del sector, a pesar de ser quienes tienen mayor necesidad de acceder a la vivienda.” En este sentido, ha criticado que esta modalidad público privada no permitirá que sean viviendas sociales para el alquiler. “Es más, esto no podrá considerarse vivienda social”, ha lamentado.



Además, el coordinador regional de IU ha criticado que la construcción se destine a las zonas con grandes demandas de vivienda y olvidando una vez más las zonas rurales y despobladas. También ha recordado que el presidente Emiliano García-Page no ha especificado el precio que tendrán los alquileres y únicamente ha comentado que será de una cifra razonable.



“La inversión de cien millones debería destinarse a personas que lo necesiten, luchas contra la despoblación y que estas decisiones no solo sirvan para financiar a constructoras”, ha añadido.



Por ello, ha aprovechado para recordar que el borrador de la Ley de Vivienda está redactado desde hace más de seis años, pero que “está metido en un cajón”.