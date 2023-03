PAGE YA NO ENGAÑA A NADIE : Lola Merino afirma que Page está poniendo ahora más primeras piedras que en toda la legislatura

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 25 de marzo de 2023 , 20:31h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha. Lola Merino, ha afirmado que Emiliano García-Page está poniendo ahora más primeras piedras que en toda la legislatura, buscando un rédito electoral que mejore las encuestas que no le van bien y que siguen premiando al PP y castigando al PSOE por su nefasta gestión.



Merino ha afeado así a Page que haya esperado a que lleguen las elecciones regionales del próximo 28 de mayo para dedicarse a hacer “un tour a contra reloj de primeras piedras”, como, por ejemplo, la inversión anunciada hoy para continuar la construcción del Campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá de Henares, aprovechando los últimos días que le quedan para poder hacerlo antes de la inminente firma del Decreto de las Elecciones autonómicas que tendrá lugar el 3 de abril.



Además, la dirigente popular ha añadido que a Page “se le acaba el tiempo” y, a partir de disolución de las Cortes, “ya no podrá poner ni primeras ni últimas piedras, no podrá seguir engañando a los castellano-manchegos con anuncios y promesas, con titulares de prensa vacíos que solo responden a su nerviosismo de cara a la cita electoral de mayo”, ha indicado.



Por último, la portavoz del PP en las Cortes regionales ha afirmado que las elecciones del próximo 28 de mayo servirán para que los ciudadanos puedan censurar en las urnas todos y cada uno de los incumplimientos de Page durante estos cuatro años de Gobierno en Castilla-La Mancha.