Núñez recalca que el turismo "hay que tomarlo en serio" y anuncia la creación de un Comité de Turismo en Castilla-La Mancha 2023-2033 cuando gobierne a partir de mayo

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha clausurado el “Foro Soluciones” en materia de turismo en Huete (Cuenca)

sábado 18 de marzo de 2023 , 13:15h

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha recalcado hoy que el turismo “hay que tomarlo en serio” y ha anunciado la creación de un Comité de Turismo en nuestra tierra cuando sea presidente de todos los castellanomanchegos a partir del próximo mes de mayo.



Así se ha pronunciado Núñez, en la clausura del “Foro Soluciones” sobre Turismo que ha tenido lugar en Huete (Cuenca), donde ha señalado que la primera medida que tomará cuando llegue al Gobierno, será la de crear un Comité de Turismo en el que estarán englobados todos los promotores turísticos públicos y privados y se escuchará a todos los entes públicos que trabajan en este sector y también a todos los colectivos que, de manera privada, desarrollan políticas turísticas.



“Uniremos los esfuerzos, buscaremos captación de fondos europeos y fondos de modernización y pondremos en marcha una estrategia de turismo 2023-2033 que saldrá de ese comité de turismo y que desarrollará el turismo como un eje de crecimiento para Castilla-La Mancha de la mano del sector y de los profesionales”.





En dicho Comité de Turismo, se propondrán medidas fiscales como una bajada de impuestos o el aplazamiento de ciertos impuestos, se simplificará la burocracia para que recibir una ayuda sea “ágil”, un bono descuento para hacer turismo (para familias numerosas, jóvenes o mayores de 65 años), o un programa de formación y empleo para la actividad turística para personas desempleadas.



Además, se pondrá en marcha un protocolo de guías turísticos oficiales para acabar con el intrusismo y se mejorará la presencia en las ferias internacionales.



En este sentido, ha asegurado que el PP-CLM entiende el turismo como un elemento primordial y como un jefe de desarrollo para la región y, por eso, hay que “apoyarnos” en la cultura, en el Patrimonio, en el Medio Ambiente para hacer del turismo un eje de motor económico para Castilla-La Mancha.



“El turismo también es orgullo, también es sentimiento, y Castilla-La Mancha necesita crecimiento económico y necesita presumir de lo suyo y necesita corazón y sentimiento”



De esta manera, ha señalado que los datos de turismo en Castilla-La Mancha son “vergonzantes”, ya que, cuando se comparan con Castilla y León y con Extremadura “comprobamos” cómo estas dos autonomías están muy avanzadas respecto a nuestra región.



Por lo que nos da como conclusión que “o no hay estrategia de desarrollo turístico” por parte del Gobierno de Page o la estrategia que hay “no funciona”, pero, lo que está claro es que los datos no acompañan y que los datos son “tozudos”.



Sin embargo, ha habido muchas propuestas por parte de los Gobiernos socialistas en materia turística pero la realidad es que se trata de anuncios incumplidos.



Por eso ha advertido que el

turismo hay que “tomarlo en serio” y debe ser un eje de desarrollo económico para la región.



Así mismo, ha recordado que el turismo es un motor de desarrollo económico y de generación de empleo, de riqueza y de oportunidades y también tiene su parte “sentimental

“, siendo una forma de contar “lo que somos”, de presumir lo que tenemos, de mostrar al mundo la importancia de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones para decirle a todos lo que somos capaces de hacer y de organizar.



Núñez ha denunciado que este Gobierno lleva demasiado tiempo haciendo las cosas “demasiado mal” en materia turística, y ha preguntado qué se hizo en el 400 Aniversario de la Primera publicación de la obra más importante de la literatura, en referencia al Quijote. ¿Alguien recuerda lo que se hizo?, ha indicado.



Además, ha señalado que en el año 2026 se cumple el octavo centenario de la construcción de la catedral de Toledo. ¿Habéis escuchado al Gobierno regional planificar algún tipo de actividad en torno a este evento?, ha preguntado.



“No se si no ha hecho nada porque sabe que en esa fecha no va a gobernar o porque su estrategia le hace incapaz de planificar”.



Pero, para la “tranquilidad de Toledo”, el octavo centenario de la Catedral se celebrará de la mano de la Iglesia y del sector turístico y lo planificará un Gobierno del Partido Popular.



“Si queremos que el resultado turístico sea otro hay que cambiar de políticas turísticas, y para ello hay que cambiar de Gobierno”. Por eso, Núñez ha propuesto cambiar de Gobierno para cambiar de estrategia turística y para cambiar las consecuencias que de esa política turística recibe Castilla-La Mancha.