Las temperaturas estarán este sábado en Atienza entre 5°C y 11°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias, el viento será flojo de unos 13 km/h y dirección noroeste

Foto : EDUARDO BONILLA

Todavía más frío este sábado de marzo en Guadalajara con cielos nubosos no descartándose algún chubasco aislado por la tarde

La temperatura mínima será este viernes en Guadalajara de 7°C y la máxima podría llegar a los 16ºC. El cielo estará muy nuboso con lluvias, el viento será flojo de unos 14 km/h y dirección suroeste

REDACCION

sábado 18 de marzo de 2023 , 07:27h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos aumentando a intervalos de nubes de evolución diurna, con probabilidad de lluvias débiles y chubascos dispersos en el Sistema Ibérico y en el sur de Albacete.



No se descartan brumas matinales que pueden ir acompañadas de nieblas en zonas altas, más probables en las sierras del Noreste. Las temperaturas en descenso, menos acusado el de las mínimas en el sureste y el de las máximas en el noroeste. No se descartan heladas débiles y dispersas en las montañas del noreste. Soplará viento flojo variable con predominio del noroeste por la tarde.



Las termómetros oscilarán entre 8 y 18 grados en Albacete, entre 8 y 16ºC en Ciudad Real, 6 y 16ºC en Cuenca, entre 7 y 16ºC en Guadalajara y entre 7 y 17ºC en Toledo.



Por otra parte, a partir de este viernes se espera una "bajada notable de las diurnas", de hasta 8 o 10 grados, según ha precisado Rubén del Campo, portavoz de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De esto se salvarán el noroeste de Galicia y el área mediterránea, donde permanecerán con pocos cambios, pero el descenso será notable en buena parte del interior peninsular. Las mínimas presentarán pocos cambios o irán en ascenso.



Del Campo concreta que los termómetros mostrarán "valores más propios para la época del año", lo que se notará más en las temperaturas diurnas, debido a que en las nocturnas, el efecto de las nubes y el viento impedirán que los termómetros desciendan más. El viernes además lloverá en Galicia -de forma localmente persistente en el oeste- el oeste de Castilla y León y Extremadura.



Esas lluvias se podrán extender de forma más débil y dispersa a otros puntos de la mitad oeste peninsular y a la zona centro y tenderán a parar por la tarde al sur del sistema Central. No obstante, la nubosidad irá en aumento en la segunda mitad del día en el resto de la Península, con probables precipitaciones débiles en buena parte del interior noreste.



En el Mediterráneo disfrutarán de cielos con pocas nubes o con nubes medias y altas. Lo mismo ocurrirá en el sur de Canarias, donde pueden presentarse precipitaciones débiles en el norte.



El viento soplará fuerte en la costa de Galicia, en el litoral vasco, el Pirineo y también en el archipiélago canario. Un total de cinco provincias estarán incluso en alerta por viento y oleaje, según la predicción de la Aemet. En concreto, A Coruña, Lugo, Pontevedra y Asturias estarán en riesgo por fenómenos costeros y Lérida, por viento.



A partir del sábado, las lluvias afectarán al Cantábrico Oriental y a los Pirineos, sin descartar algún chaparrón primaveral en zonas del interior. Los termómetros seguirán bajando un poco más, como en Madrid, Jaén, A Coruña o Cuenca, donde las máximas oscilarán entre los 15 y los 17 grados. Excepcionalmente, algunas zonas, como Murcia, podrían superar los 25 grados y volverán a sentir la primavera.