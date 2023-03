Con cinco premios del jurado, el corto inglés ‘The Operator’ fue el gran triunfador de la cuarta edición del 4661 Film Fest

miércoles 15 de marzo de 2023

Michael es operador de radio en una estación espacial. Su trabajo a bordo de este laboratorio orbital es tremendamente anodino al frente de las conexiones y señales de telecomunicaciones de larga distancia. Y hoy no parece que esa monotonía vaya a cambiar. Hasta que recibe una inesperada llamada de socorro. Es el argumento del cortometraje británico ‘The Operator’ del director Matt Riley que, con cinco premios del jurado, se ha alzado como triunfador del 4661 Film Fest. Al mejor cortometraje, a Graham Dickson y Amy De Bhrún como mejores actor y actriz, a Oliver Pearson por los mejores efectos especiales y ex aequo para Andy Russell en la categoría de mejor música original, compartido con Óscar López Plaza por la melodía de ‘Operación Frankenstein’, es el quinteto de premios que cosechó esta producción en el certamen. Comprometido en la defensa y respeto por el medio ambiente, Matt Riley dirigió el corto ‘The Operator’ como una alegoría sobre el verdadero y trágico alcance de la crisis climática y lo indefenso y desesperado que puede llegar a sentirse una persona por el mero hecho de vivir en este mundo.



Un brillante palmarés que se completó con la mención especial que el jurado concedió a ‘El sitio más idóneo’ del español David Regos, el galardón al mejor guion para José Mª Fernández de Vega y Fermín Solís por el corto de animación ‘Operación Frankenstein’ y el premio del público que, con sus votaciones, hizo que recayese en el cortometraje de animación ‘Phonorama’ del director español Alex Rey. El cuadro de honor del IV Certamen Internacional de Cine del Espacio y Ciencia-Ficción Yebes-Valdeluz se completó el pasado viernes con la elección del premio ‘Cadete Espacial’ por parte de los alumnos del CEIP ‘Jocelyn Bell’ de Valdeluz y del instituto nº 1 de Yebes. Cuyo recuento de votos arrojó un empate entre ‘Operación Frankenstein’ de José Mª Fernández de Vega y ‘Phonorama’ de Alex Rey. ‘Con cerca de 400 cortos que cumplían las bases del concurso, esta ha sido sin duda la edición más participativa, diversa y cosmopolita de todas’, valora Juan Antonio Perojo, concejal de Cultura.



A la hora de las conclusiones, el Ayuntamiento de Yebes hace un balance ‘altamente satisfactorio’ del IV 4661 Film Fest, no solo por el crecimiento exponencial en jornadas y actividades. O por las ventajas de proyectar por primera vez las cintas de la Sección Oficial en el auditorio del Multiusos de Valdeluz, con la consiguiente mejora en el confort para los espectadores y en la calidad de imagen y sonido. ‘La incorporación de esta sala a la infraestructura del festival ha supuesto un salto cuantitativo y cualitativo para la organización y, sobre todo, el público’, admite Perojo. O por el ingreso de la Diputación Provincial en la nómina de entidades colaboradoras, lo que sin duda prestigia aún más el certamen. O porque ha conseguido reunir un conjunto de manifestaciones artísticas relacionadas con el género fantástico y de ciencia-ficción. ‘Si de algo estamos satisfechos es del feedback que nos trasladó el auditorio en todos y cada uno de los eventos y sus mensajes de apoyo y agradecimiento’, afirma el concejal de Cultura.



El 4661 Film Fest levantaba el telón el jueves 4 con la inauguración de la muestra ‘De otros mundos’ del fotógrafo asturiano Karolo Suárez en la Sala de Exposiciones del Multiusos sobre arquitecturas generadas a partir de la inteligencia artificial y el debate de fondo sobre la oportunidad y/o inconveniencia del uso de esta herramienta digital en esta técnica artística. Al día siguiente, la presencia de Lucy Harvey, codirectora del documental ‘Alien On Stage’ que se proyectó en el auditorio, imprimió carácter a este experimento social protagonizado por un grupo de teatro aficionado compuesto por trabajadores de la empresa de autobuses de la ciudad inglesa de Dorset, que se atrevieron a escenificar la mítica película de ‘Alien’. El sábado 4 se abrió con el homenaje del certamen a ‘Demolition Man’, film de culto en el género de ciencia-ficción que este año cumple tres décadas desde su estreno y que anticipó la sociedad políticamente correcta y el poder fáctico de las multinacionales capitalistas que estaba por venir.



El plato fuerte del festival llegaba ese mismo sábado con la proyección de los ocho cortos seleccionados de la Sección Oficial. Con entrada gratuita y un auditorio expectante que llenó el patio de butacas, en la pantalla se fueron sucediendo el turco ‘Cava Grande’, el francés ‘Le climatiseur’, el mejicano ‘Primer día’, el británico ‘The Operator’ y los españoles ‘Alcanzar el vórtice’, ‘Operación Frankenstein’, ‘Phonorama’ y ‘El sitio más idóne0’. No lo tuvieron nada fácil los miembros del jurado para decidir la lista de ganadores, que en esta edición contó con Rut Villamagna, pintora escénica; el director y escritor Víctor Matellano; la presidenta del Cine Club Alcarreño, Belén Sánchez Higueras; la actriz Stéphanie Magnin y Bernardo Moll Otto, montador y productor. ‘Reunir a un elenco de figuras de primer nivel nacional e internacional del Séptimo Arte no está al alcance de cualquier certamen de esta índole, por lo que esta faceta también ha aportado un valor añadido al currículo del 4661 Film Fest’, aprecia el concejal de Cultura.



El homenaje que se tributó a Colin Arthur en reconocimiento a su trayectoria vital y profesional como veterano de los efectos especiales en películas como ‘La naranja mecánica’, ‘Abre los ojos’ o ‘La historia interminable’, fue una de las novedades de la muestra. Que a partir de ahora incorpora este galardón honorífico, que llevará el nombre del cineasta británico. El IV Certamen Internacional de Cine del Espacio y Ciencia Ficción Yebes-Valdeluz ponía el ‘The End’ en la matinal del domingo 5 con la proyección ‘El cine fantástico de Segundo de Chomón’, documental que recupera la obra de este pionero del cine de principios del siglo XX y que contó con la música en directo de la compañía sevillana ‘Montjuïc’, a imagen y semejanza de aquellas entrañables sesiones del cine mudo. ‘Esta cuarta edición ha dejado el listón muy alto, así que nos ponemos manos a la obra para mejorar y sorprender en la quinta’, anuncia Perojo.