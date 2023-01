Comunicado del ayuntamiento de Yebes sobre la caída de un niño en un pozo de una alcantarilla

martes 17 de enero de 2023 , 10:46h

En relación con el desgraciado incidente acaecido este sábado en una calle próxima a las pistas polideportivas situadas en el acceso al campo de golf de Valdeluz y que provocó la caída de un niño de 6 años al interior de un pozo de la red de alcantarillado que, en esos momentos, se encontraba abierto por la sustracción de la tapa de seguridad, el Ayuntamiento de Yebes desea realizar una serie de puntualizaciones al respecto:



1. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha confirmado al Ayuntamiento de Yebes que el niño se encuentra fuera de peligro y tras el infortunio no sufrió heridas de consideración, por lo que se congratula del satisfactorio desenlace y que la integridad del pequeño no corriera peligro al precipitarse al interior del pozo.



2. El suceso tuvo lugar en una calle situada en la fase cuatro de Valdeluz, en concreto, en una zona municipal que tiene prohibida la circulación rodada y está restringida al tránsito de peatones mediante la correspondiente señal de aviso. En ningún caso se produjo en el bosque de Valdenazar, tal y como han publicado varios medios de comunicación.



3. El Ayuntamiento de Yebes se pone a disposición de la familia afectada, a la que traslada su ánimo y apoyo.



4. En el núcleo urbano de Valdeluz existen una serie de zonas de titularidad municipal que han sido señalizadas para evitar posibles accidentes como el que tuvo lugar el sábado.



5. En cuanto el Ayuntamiento de Yebes tiene conocimiento de actos de hurto o vandalismo que pueden poner en peligro la integridad de las personas, actúa de manera inmediata. Así se puso de manifiesto en el robo de 130 tapas de alcantarilla y arquetas que tuvo lugar en la noche del 18 de octubre de 2022, cuyas aberturas y pozos se señalizaron convenientemente a las pocas horas. A este respecto, se han reemplazado los elementos sustraídos por tapas de hormigón para evitar que vuelva a producirse un delito similar.



6. Al tratarse de áreas que cuentan con gran número de calles y están alejadas de las zonas habitadas del núcleo de Valdeluz, el Ayuntamiento de Yebes no puede actuar con presteza en caso de que las cubiertas que protegen las bocas o pozos sean robadas o vandalizadas. No obstante, en cuanto se detecta una anomalía de estas características en las revisiones periódicas que se llevan a cabo o por el aviso de algún vecino, se procede a su señalización.



7. El Ayuntamiento de Yebes ha confirmado que el pozo al que se precipitó el pequeño, que tenía unos tres metros de profundidad, estaba señalizado mediante una protección new jersey de plástico.



8. El Ayuntamiento de Yebes lamenta y repudia la utilización que algunos han querido hacer de este desafortunado accidente en el que se ha visto implicado un niño de 6 años con una evidente intencionalidad política. Que los mismos de siempre estén dispuestos a manipular y retorcer la realidad sin ningún tipo de responsabilidad ni ética, denota la catadura moral de quienes están detrás de este tipo de maniobras.



En Yebes, a 16 de enero de 2023