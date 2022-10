Yebes reconoce los méritos humanos y profesionales de siete ciudadanos en la entrega de los premios ‘Vecinos con Estrella’

lunes 24 de octubre de 2022 , 20:32h

El chef Adrián Romanillos, que en junio de 2019 hacía realidad su proyecto personal con la apertura de Zúbar Restaurante y, desde entonces, ha paseado el nombre de Valdeluz por concursos y congresos culinarios hasta ser uno de los mejores embajadores de este municipio. La escritora de literatura infantil Mariana Pérez-Duarte, que a los libros de poesía ‘Barcos’, ‘Miel’ y ‘Germinal’ con los que estrenó su obra ha añadido otros siete cuentos para lectores de España, Méjico y Corea. A Luis Miguel Cobo Caballero, alma mater del Deportivo Valdeluz, entidad que desde la temporada 2016-2017 cuenta con tres equipos de fútbol y es más que un club al hermanar a vecinos que hace apenas unos años no se conocían y hoy son una gran familia. Son tres de los ciudadanos que este sábado fueron reconocidos con los galardones ‘Vecinos con Estrella’ en una ceremonia ‘íntima, familiar y emotiva’ celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Yebes. Una estatuilla con la que el Ayuntamiento de Yebes distingue a personas que destacan por su trayectoria profesional, talento creativo o contribución al conocimiento del municipio.



‘Componéis un espejo donde los vecinos vemos reflejadas las distintas cualidades y dones que atesoráis, porque hacer realidad los sueños lo son’, reivindicó Miguel Cócera en el transcurso del acto. El alcalde de Yebes daba así la bienvenida a ‘esta constelación de personas con estrella propia (...) caras conocidas con las que convivimos a diario’, que han transmitido más allá de este municipio ‘la calidad de su trabajo, de su afición, de su empeño’. Unos galardones que son ‘un símbolo más del crecimiento y la pujanza de Yebes y Valdeluz’, cuya realidad se enriquece ‘con perfiles como los vuestros’. Ciudadanos de a pie que con ‘tenacidad, corazón y coraje’ son capaces de crear valor en sus respectivos ámbitos, ‘de destacar por encima de la media’. Cócera quiso agradecer la contribución de los premiados en esta segunda edición a la causa ‘Vecinos con Estrella’ y proclamar ante la opinión pública que entre la vecindad hay personas que trabajan duro por sus sueños. ‘Porque sois ejemplo para mayores y pequeños, porque no importa cuan pequeña es nuestra casa sino cuan grande es nuestra determinación’, aseveró el alcalde de Yebes.



La terna que completa la nómina de homenajeados en esta edición de ‘Vecinos con Estrella’ la encabeza María González, presidenta de la Asociación Protectora de Animales ‘Quiéreme Mucho’, que ejemplifica el trabajo ímprobo, callado, eficaz y a menudo ingrato que realizan un grupo de voluntarios, encargados de llevar a la práctica el Plan de Control de colonias felinas de Yebes y Valdeluz. Vecino de Yebes desde hace 14 años, José Manuel Sánchez lleva casi ocho conduciendo la sección ‘La huerta’ del programa ‘Aquí la Tierra’ de La1 de TVE y muchos telespectadores le conocen como ‘el granjero de la tele’, un defensor a ultranza de la agricultura ecológica. Integrantes de la Escuela municipal de gimnasia rítmica de Azuqueca de Henares, con la que se han subido al podio en numerosas ocasiones en las modalidades individual y de conjunto, las hermanas Gabriela y Iuliana Dinca preparan su participación en el Campeonato de España del próximo año, su cita más importante de esta temporada.



Además de la estrella que simboliza estos premios, se hizo entrega a los galardonados de un ejemplar del libro ‘Yebes, esencia natural’, un ambicioso proyecto editorial de la concejalía de Medio Ambiente del que es autor David Jerez, vecino de Valdeluz y prestigioso fotógrafo de naturaleza, que el pasado año fue reconocido con el premio ‘Vecinos con Estrella’. En sus intervenciones, todos los premiados agradecieron una distinción que ‘da visibilidad a todos aquellos que, de una forma o de otra, contribuimos a hacer aún más grande nuestra comunidad vecinal y es el mejor estímulo para seguir trabajando y haciendo lo que más nos gusta’. Frente a los que reivindican el NO como bandera habitual, ‘Vecinos con Estrella’ es ‘una magnífica inyección de optimismo’, en palabras del alcalde de Yebes, que puso de manifiesto ‘el talento, dedicación y pasión’ de personas anónimas con las que ‘nos cruzamos en el café, la tienda, la biblioteca o el polideportivo’ y son ‘un ejemplo a seguir’.