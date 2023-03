Abierto el primer plazo de inscripción para los másteres universitarios

domingo 05 de marzo de 2023 , 16:59h

Ya está abierto el proceso de preinscripción y admisión en los Másteres Universitarios de la Universidad de Alcalá para el curso 2023/2024. Se va a realizar en dos plazos: el primero, hasta el 2 de julio, y el segundo del 24 de julio al 4 de septiembre, este último solo para el caso de aquellas formaciones que no hayan cubierto sus plazas en el primer plazo de matrícula.

La oferta de posgrados de la UAH es amplia y variada, en total se puede elegir entre 69 títulos divididos en Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Educación e Ingeniería y Arquitectura de los cuales como novedad este año se encuentran el de Fisioterapia en Salud de la Mujer y Salud Pélvica y el de Innovación Educativa para la Creación de Valor (en fase de validación) , entre otros. Para solicitar alguno de ellos, es necesario acceder a la aplicación de preinscripción (solo para estudiantes de nuevo ingreso. Si ya te has matriculado en un Máster Universitario y no has completado el plan de estudios, no tienes que volver a hacer la preinscripción, solo tienes que matricularte) y seguir el procedimiento de admisión.

Una vez admitido, deberás abonar el importe de la reserva, entregar la documentación requerida en la Escuela de Posgrado y Enseñanzas Propias antes del 31 de octubre y formalizar la matrícula en el plazo que corresponda.

Por otro lado, el Programa Abierto de Posgrado (PAP) y los Micromásteres abrirán el primer plazo de preinscripción del 15 de junio al 2 de julio. De todas formas, en este enlace puedes acceder al calendario para conocer los plazos administrativos.

Más información en la web de la Escuela de Posgrado, en [email protected]o en el teléfono +34 91 885 6975 / 6976 / 6877