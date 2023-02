Tablao Flamenco Torero en Madrid

Situado a medio camino entre la Puerta del Sol y el Barrio de las Letras, este tablao flamenco de la calle de la Cruz esconde en su sótano una cueva abovedada revestida de ladrillo donde se puede disfrutar de un espectáculo flamenco sin artificios, en el que el respeto por este arte, la intimidad y la complicidad entre sus artistas son sus señas de identidad.

El local que ocupa Torero mide 500 m2, tiene un aforo total para 197 personas y se divide en dos plantas. En la planta a nivel de calle se encuentra un bar - cafetería con algunas mesas y sillas y un pequeño escenario en el que se puede disfrutar de actuaciones de flamenco cortas, de unos 20 minutos de duración, además de una sala para exposiciones y eventos puntuales, con capacidad para 50 personas. Bajando una escalera enmoquetada, se accede al sótano enladrillado en el que se alojan una sala para clases y ensayos y el escenario principal, con aforo para 70 espectadores sentados en semicírculo, donde se desarrolla el espectáculo Essential Flamenco, cuyo director artístico es Juan “el Mistela”, Premio Nacional de la Crítica Flamenca.

En Torero no se sirven comidas, como sucede en otros tablaos, para no interferir en el silencio creativo que necesitan los artistas. Al ser un espacio pequeño, no se necesitan micrófonos ni altavoces, llegando al público el sonido de los instrumentos y las voces limpios.

La sala, que puede ser alquilada total o parcialmente para todo tipo de eventos, cuenta con todas las medidas de prevención anti Covid, incluyendo un sistema de ventilación forzada.

Precios:

Adultos (+13 anos): 35 €

NIños (de 7 a 12 años): 20 €

Niños (de 0 a 6 años): entrada gratuita