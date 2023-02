El Alba sumó en El Plantío con una nueva actuación notable, un punto para tener en cuenta

lunes 20 de febrero de 2023

El premio gordo estuvo tan cerca que hay que hacer un esfuerzo para no perder la perspectiva.



El Albacete Balompié marcó hoy su primer gol en El Plantío. El equipo de Albés alcanzó hoy la cifra de una derrota en los últimos diez partidos de LaLiga SmartBank. El cuadro blanco, tras un partido cargado de tensión y con mucha personalidad, llega a los 46 puntos con solo 28 fechas vencidas.



El Alba arrancó como acostumbra: sin complejos. Ante una escuadra, la burgalesa, férrea y que no concede nada, los hoy visitantes tenían claro que debían ser la mejor versión de sí mismos. En una plaza llena y complicada, el Albacete no perdió su esencia y se manejó tras un inicio denso y sin alardes en ninguno de los dos bandos, aunque las llegadas con más mordiente las protagonizaba el Alba.



Tanto fue así que antes del descanso, se rozó el 0-1. Gran jugada de Dubasin que, tras regatear al meta local, cedió el cuero a Higinio. El ’12’, una vez más en el lugar indicado, miró a puerta pero la zaga burgalesa salvó bajo palos cuando ya cantábamos el gol.



El Burgos CF volvió de vestuarios con energías renovadas. Apretaba de la mano de su hinchada y obligaba a nuestra defensa a emplearse a fondo. Y no solo ellos, sino también Bernabé Barragán. El cancerbero actuó con diligencia siempre que fue necesario.



El tiempo pasaba, los equipos se actualizaban y el gol asomaba. En el minuto 77, Lander Olaetxea templó un centro lateral para, en el área, adelantar a los suyos con un disparo seco. Marcó y celebró con los cientos de locos que acompañaron al equipo en El Plantío.



La empresa no estaba ni mucho menos lograda y más ante un equipo tan corajudo como el castellano. El Burgos se volcó a por el empate y el Albacete aguantó bien, pero en el tiempo de prolongación, un centro lateral acabó en las redes albaceteñas.



Un jarro de agua fría que no baja la temperatura de un equipo al rojo vivo, con 46 grados en el cuerpo y mucho que hacer.