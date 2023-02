UGT vuelve a ganar en los tribunales el reconocimiento de la Carrera Profesional a una trabajadora del Sescam

lunes 20 de febrero de 2023

El sindicato UGT ha vuelto a ganar en los tribunales una sentencia que reconoce el pago de la Carrera Profesional a un trabajador del Sescam. En este caso ha sido una auxiliar administrativa que trabaja en Toledo la que -por mediación y asesorada por UGT- llevó hasta la justicia una demanda para que le fuese reconocida la Carrera Profesional.



Una vez más los tribunales han dado la razón al sindicato reconociendo a esta trabajadora, con 21 años de antigüedad en el Sescam, el derecho al cobro de la Carrera Profesional.



Tras este nuevo pronunciamiento, UGT lamenta que este sea el proceder del Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha y le pregunta hasta cuándo va a seguir obligando a los trabajadores/as a acudir a la justicia para reconocerles un derecho que les pertenece.



Recuerda que desde febrero de 2012 -con la publicación de la Ley 1/2012, que actualmente sigue vigente- se paralizaron la convocatorias de Carrera Profesional en el Sescam, impidiendo a sus profesionales el derecho a progresar en grados de desarrollo profesional que valoraban de manera individualizada sus conocimientos, experiencia asistencial, actividades de investigación, compromiso con la organización,…



Desde entonces Castilla-La Mancha es la única región que no ha recuperado este proceso de acreditación para los 37.000 profesionales del Sescam, algo que está haciendo que muchos–ahora que es tan complicado encontrar sanitarios- prefieran marcharse a otras regiones.



UGT CLM explica que el sistema de Carrera Profesional paralizado por el Ejecutivo del PP -tal y como se reguló- permitía la obtención de sucesivos grados, entre otras cosas, por el tiempo de trabajo: en licenciados y diplomados sanitarios se alcanzaba el Grado I con 5 años; el Grado II con 10 años; el Grado III, con 16 años; y el Grado IV con 23 años. Para el personal sanitario de FP y el de gestión y servicios, el Grado I se obtenía con 5 años; el Grado II con 10 años; el Grado III con 17 años; y el Grado IV con 24 años. Para cada uno de los grados, y dependiendo de los grupos de clasificación profesional, se asigna una cuantía económica.



La Unión General de Trabajadores critica el agravio que existe actualmente entre el personal fijo que está cobrando lo reconocido previo a la paralización de 2012 y los trabajadores que adquirieron la condición de fijo con posterioridad a 2012, los cuales no pueden recibir estos complementos en sus nóminas. Igualmente afirma que la justicia está reconociendo que no puede persistir el agravio respecto del cobro de este complemento entre fijos e interinos. El Sescam está obligando a todos los que tenían reconocido algún grado de carrera profesional y no tenían la condición de fijo, a agotar el recorrido judicial para cobrarlo.