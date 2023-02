El PP pregunta a la consejera de Igualdad de Page “qué le parecería que alguien le dijera que no tiene ni puta idea” de ejercer su cargo como ha ocurrido con la portavoz del PP

jueves 16 de febrero de 2023 , 18:09h

La secretaria general del Grupo Popular en la Diputación de Toledo y candidata del PP a la Alcaldía de Illescas, Alejandra Hernández, ha aseverado que es “indecente” que la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, justifique las palabras vejatorias y los insultos del alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, hacia la candidata del PP a la Alcaldía de este municipio, Cándida Tercero.



Así lo ha señalado en rueda de prensa en la sede del PP-CLM, donde ha preguntado a Fernández “qué le parecería que alguien le dijera que no tiene ni puta idea de ser consejera”, tal y como dijo el alcalde de Valdepeñas a Tercero en un pleno municipal. “Nadie en el PP lo haría”, ha aseverado.



Hernández ha destacado que el alcalde de Valdepeñas “tiene una actitud que deja mucho que desear”, ya que lleva toda la legislatura “faltando al respeto a Cándida Tercero”. “Ha dicho Blanca Fernández que podrán tener poco gusto sus palabras. No señora consejera, sus palabras hacen daño, sus palabras hieren, y usted no hace nada”, ha dicho.



“Nunca se pueden justificar comentarios y actitudes machistas y menos alegando que la víctima desconoce el funcionamiento de una institución”, ha afirmado la diputada provincial del PP, ya que “si las palabras del alcalde son repugnantes, las de la consejera justificándolo no tienen nombre”.



Hernández ha reclamado al jefe del alcalde de Valdepeñas, Emiliano García-Page, dar órdenes a su partido para que inicie un expediente sancionador por estas palabras y se depuren responsabilidades. “Señora Fernández, póngase en el lugar de Cándida Tercero y piense si le gustaría que le trataran así. Le ruego que no justifique y normalice lo injustificable”.



INFLACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA



De otro lado, la candidata a la Alcaldía de Illescas ha lamentado que la inflación en Castilla-La Mancha se mantenga en enero como la más alta del país. “Los alimentos y las bebidas no alcohólicas son los que mayor subida registran en los precios, subiendo en enero un 6,9 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior”.



“La crisis afecta a todas las regiones, pero a Castilla-La Mancha le afecta más por culpa de las nefastas políticas del Gobierno de Page”, ha aseverado, ya que, también, el precio de los hoteles y restaurantes ha sufrido una elevada inflación en la región, del 8,2 por ciento; los transportes del 6,3 por ciento; los productos de menaje un 8,2 por ciento y las bebidas alcohólicas y el tabaco un 8,6 por ciento.



En cuanto al dato de cierre de empresas, Castilla-La Mancha es una de las siete regiones que menos empresas crearon en 2022, disolviéndose un total de 48. Pero, la Asociación de Empresa Familiar teme que la caída continúe en 2023.



“Esto significa que el tejido empresarial castellanomanchego sigue sin desarrollarse como en Madrid y Andalucía, donde hay 13.999 y 13.200 empresas más respectivamente, y en Castilla-La Mancha solo hay 2.340 más”, ha afirmado.



Por último, ha asegurado que desde el PP de Paco Núñez “vamos a seguir apostando por ayudar a los empresarios, pymes y autónomos de Castilla-La Mancha para que la región crezca y cree empleo y riqueza como Madrid y Andalucía”.