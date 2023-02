Un millón de euros para transformar en Sigüenza las antiguas escuelas en un edificio sostenible y rehabilitado

martes 07 de febrero de 2023 , 17:48h

Sigüenza va a acometer obras para la recuperación del antiguo edificio de Las Escuelas para su uso como Centro Cultural. Las obras tienen como fin último la mejora de la eficiencia energética, su accesibilidad total, y con ellas, la consecución de su sostenibilidad y ahorro a largo plazo, en consonancia con los objetivos 2030 definidos por el proyecto de la Agenda Urbana de Sigüenza.



El proyecto forma parte de la amplia iniciativa del gobierno municipal, que, en colaboración con diferentes instituciones y gracias a la financiación de fondos de distinta procedencia -también municipales- está impulsando, a lo largo de los últimos cuatro años, la recuperación de los edificios y espacios públicos en la ciudad. En este sentido, y actualmente en distintas fases de ejecución se hallan diferentes proyectos, como la recuperación del Parque de La Alameda, ya muy próxima a su finalización, la construcción de una nueva depuradora, o la materialización del nuevo edificio de usos múltiples.



Las obras cuentan con un presupuesto de prácticamente un millón de euros que va a aportar el Ministerio de Fomento, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), siendo el de Sigüenza el proyecto que más dinero consigue de esta línea de ayudas en la provincia de Guadalajara, concretamente la del PIREP (Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos de las Comunidades y Ciudades Autónomas). Este proyecto se suma a otros, que el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha de la mano de otras instituciones, como por ejemplo la ubicación definitiva en el inmueble del

Archivo Municipal.



El proyecto va a dotar a las antiguas escuelas de una funcionalidad como Centro Cultural, en su día Biblioteca, realizando las obras necesarias para su adaptación a los tiempos y las tecnologías actuales, y creando un ambiente sostenible, accesible y acorde al medio ambiente.



Las actuaciones conseguirán un ahorro del consumo de energía primaria no renovable del 57,43 % (mayor del 30 %), la consecución de edificio accesible desde el exterior, la mejora de la habitabilidad y conservación de las fachadas exteriores, seguridad de utilización (modificación de instalación eléctrica y contra incendios) y la digitalización del edificio con instalación renovada de fibra óptica y SAI.

“Se trata de una magnífica noticia que, como otras que se han ido produciendo a lo largo de la legislatura, va a mejorar las instalaciones, y con ello los servicios que prestamos no sólo a los seguntinos, sino también a toda la comarca de la Sierra Norte como municipio cabecera de ella que somos. Con las obras ponemos en valor otro edificio que languidecía, infrautilizado, en nuestra ciudad”, señala María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza.



Las mejoras

Las obras de rehabilitación del edificio promoverán un conjunto de actuaciones que lograrán, en primer lugar, una notable mejora de su eficiencia energética.



En este sentido, se llevará a cabo la modificación de envolvente térmica para lo que se llevará a cabo la sustitución de la cubierta actual cuya situación se considera en mal estado, generando huecos y humedades interiores por la presencia de goteras en dicha cubierta. Dicha cubierta se modificará, con un aislamiento natural de baja conductividad y permeable al vapor del agua. También se ejecutarán la sustitución de la carpintería exterior del edificio, por ventanas de nueva generación de PVC con apariencia de madera, con doble acristalamiento, rotura de puente térmico, oscilobatientes y con aislamiento acústico con sistema de sombreamiento automático y persiana, y la instalación del sistema de aislamiento térmico por la fachada exterior.



Igualmente para mejorar la eficiencia energética del edificio, se va a sustituir la actual caldera de gasóleo y depósito, por equipos de aerotermia para calefacción y radiadores de Baja Temperatura de nueva generación y se va a modificar el alumbrado interior que pasará a contar con tecnología led con control punto a punto de presencia y de luminosidad.



Otras actuaciones van a mejorar de la accesibilidad del edificio, mediante la incorporación de ascensor accesible a planta primera, así como todo tipo de instalaciones que favorecerán el uso y el acceso a cualquier estancia del edificio para personas con movilidad reducida.



Por último, se va a mejorar la habitabilidad, para lo que se va a modificar el cableado interior, con cable libre de halógenos y no propagador de humos, se va a modernizar el equipo contraincendios de detección y aviso, y se va a instalar fibra óptica en todo el edificio para la utilización de la red informática, incluyendo SAI de comunicaciones.



La redacción técnica del proyecto va a salir a licitación en 2023, y la ejecución material de la obra se iniciará igualmente en este mismo año, debiendo estar concluida antes de diciembre de 2024.